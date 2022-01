Cachete Sierra se sinceró sobre su noviazgo con Fiorella Giménez: "Ojalá"

El actor dio a conocer cuáles son sus planes a futuro con quien fue su bailarina en Showmatch: La Academia.

Agustín "Cachete" Sierra se expresó sobre un contundente plan que tiene con su padre, Fiorella Giménez, con quien sale desde hace meses. El actor de Casi Ángeles demostró en sus declaraciones el profundo amor que siente por su pareja y dejó en claro que no descarta ser padre junto con la bailarina.

"Tuvimos un año de mucho laburo, de muchos sentimientos entre nosotros y recién ahora estamos bajando un poco, apostando a la pareja y nos está yendo bárbaro", comenzó su descargo el artista, en diálogo con la periodista Catalina Dlugi, sobre cómo cambiaron sus prioridades en los últimos años, a raíz de no enfocarse tanto en su faceta laboral.

El actor continuó en alusión a su vínculo con Giménez y aseguró que todo va de maravilla. "Soy muy maduro para algunas cosas y ella es madura también. Trato de ser lo más educado posible, también frente a cámara, aunque a veces sí trato de seguir siendo un niño".

"Por ahora no fantaseamos con tener hijos con Fiorella, estamos recién hace cinco meses juntos. Hoy en día no lo pienso, ella es mucho más joven tiene la carrera de bailarina por delante y está en un gran momento", sumó Sierra, en alusión a la posibilidad de tener hijos con Fiorella. "Ojalá que tengamos hijos, pero es a largo plazo. Nos estamos llevando muy bien y cuando estás enamorado, planificas todo para bien".

Fiorella Giménez y "Cachete" Sierra se conocieron en Showmatch: La Academia

El actor formó parte de La Academia, después de haberse consagrado como el ganador de Cantando 2020, y allí conoció a Giménez, quien fue su partenaire en el certamen. Hace algunos meses, cuando la competencia aún no había finalizado, el actor dejó en evidencia cuánta sed de ganar tenían como pareja. "Queremos ganar, siento que estamos muy bien como equipo. Está a la vista cómo arrancamos y la mejoría del equipo. El año pasado no veía herramientas, porque me sentía un chanta", soltó, en diálogo con el ciclo de radio Por Si Las Moscas.

"Nosotros apuntamos a semifinal y final y después vota el público", cerró el actor sobre las expectativas que él y su novia tenían en ese momento y finalmente fueron finalistas, derrotados por Noelia Marzol. "Como ella vive en Luján y a nosotros nos gusta estar juntos y al otro día tenemos ensayo temprano, dormimos juntos varios días a la semana. Pero lo planteamos como algo de pareja, que vamos a convivir", soltó en aquel momento, cuando aún no vivía con Giménez.