Burlando rompió el silencio sobre el caso de Jey Mammón: "No hay pruebas"

El abogado se pronunció sobre la situación legal de su defendido en la causa prescripta. Fernando Burlando habló en los medios después de la denuncia a Jey Mammón.

Fernando Burlando habló sobre el caso de Jey Mammón y defendió al humorista tras las declaraciones de Lucas Benvenuto. El letrado analizó la situación luego del descargo público del conductor de La Peña de Morfi.

"Cuando pasa determinado tiempo, la acción se puede extinguir. Infinidad de causas se definen así y no le permiten al interesado, que en ese caso era Jey, mostrar el tenor de sus palabras o tratar de recrear los hechos", comenzó Burlando, en alusión a los motivos por los que se prescribió la causa. Y sumó: "No se puede formalmente formar una opinión porque no hay pruebas en la causa".

Burlando señaló que en la causa solo hay una denuncia, mas no pruebas, en diálogo con LAM. Y agregó: "Es una cuestión de orden público, que está por encima de todo, es una cuestión más importante que hasta los hechos mismos. La Justicia no hizo anda mal, tiene que decidir así. De hecho, lo solicitamos y se decidió como corresponde". Esa denuncia prescribió en la Justicia, pero Lucas Benvenuto hizo pública su versión en las últimas semanas y reflotó el tema.

Qué dijo Fernando Burlando sobre la denuncia de Lucas Benvenuto

"Si ves el video en el que el que denuncia refiere una fiesta, en esa fiesta que es donde lo conoce a Jey, solamente hubo un intercambio de palabras; y eso fue todo lo que ocurrió ese día. Hay testigos que refieren algo diametralmente opuesto a lo que dice la denuncia", enunció el esposo de Barby Franco. Y cerró: "Si vos constatás la fecha de ese video y tenés en cuenta la edad de quién denuncia, en ese momento no tenía 14 años, tenía 16. Esto lo tendrían que haber constatado ustedes, no yo".

El descargo de Jey Mammón tras la denuncia

"Estoy probablemente atravesando el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona jamás. No lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", enfatizó Jey Mammón en un video publicado en su cuenta de Instagram. Y sumó: "A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años; tenía 16. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto qué estoy diciendo".