Brutal desalojo a Anabela Ascar de la mansión de Héctor Ricardo García: "Se puede percibir el deterioro"

La conductora de televisión debió retirarse de la casa donde vivió durante años tras el fallecimiento de su esposo.

Anabela Ascar fue desalojada de la mansión de su esposo, Héctor Ricardo García, después de casi tres años del fallecimiento del exdirector de Crónica TV. La periodista y conductora de televisión habría dejado la propiedad en un estado calamitoso, que solo podría darse como consecuencia de un descuido y abandono de años.

La hija del empresario de medios, María Elena García, y su esposo acudieron a la lujosa casa para retirar todos los muebles y elementos de decoración que la locutora dejó en la mansión cuando se retiró hace algunas semanas, tras el veredicto de un juez que dejó como única heredera a la hija de García. "Fui llevándome todas las cosas de él y veremos que hago con esas cosas más adelante. Del acuerdo judicial no voy a hablar. Sentí mucha bronca al entrar a la casa", soltó la mujer, cuando se retiraba de la propiedad que heredó de su padre.

"Cero mediática soy, mucho esto no me gusta. Ya está, ya me llevé todo lo de mi padre: libros, revistas, cuadros, recuerdos. No, no estaba. Sabía de la existencia y la he visto colgada de hecho. Pero no la encontré. Estoy con bronca, triste, agotada", continuó María Elena, dejando en evidencia el panorama que se encontró al ingresar a la casa donde vivió su padre durante años.

Además, García se refirió a otro motivo que la tiene angustiada, sumado al conflicto tras la muerte de su padre. "Tampoco está bien de salud mi mamá, pero seguiremos adelante. Pude llevarme fotos de él, de mi abuela, fotos que tenía mías, de mis hijos, que las voy a guardar lógicamente", soltó la mujer y agregó: "Me agarró el tema de la pandemia, pero espero algún día poder rendirle el homenaje que él necesita. Él en lo que hizo fue el número uno y no me gustaría que el museo sea en este lugar. Ya se van a enterar".

Los destrozos en la mansión de Héctor Ricardo García

El cronista de Intrusos, Alejandro Guatti reveló cómo quedó la mansión tras la salida de Anabela Ascar. "Nos dicen que se puede percibir el deterioro generado en estos años", enunció el periodista, tras hablar con vecinos, y luego lanzó un dato que enterró la imagen de la conductora de Crónica TV: "Además nos cuentan que la veían salir por el barrio a pasear a los perros y que más de una vez utilizó pelucas para que no la reconozcan".