Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en un restorán: "Tuvo suerte que no terminó presa"

Brenda Asnicar vivió una situación muy tensa en un restorán de Miami, donde protagonizó un escándalo y casi va presa. "¿No me reconocen?", habrían sido las palabras de la actriz en medio del dramático momento que vivió en Estados Unidos. Inclusive también fue escrachada por los trabajadores del local.

Brenda Asnicar divide su tiempo entre Argentina y Estados Unidos, de donde es su pareja actual, Adam Justin. Pero pese al buen momento personal que atraviesa, la actriz y cantante vivió un momento de alta tensión en los últimos días cuando fue a comer con una amiga a un restorán en South Beach, una zona top de Miami.

"Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo '¿qué?, no lo tengo'", comenzó contando Laura Ubfal en Intrusos sobre el escándalo que protagonizó la ex Patito Feo. En ese sentido, en el programa de América TV recordaron que en Miami, y en gran parte de Estados Unidos, se solicita alguna identificación a quienes piden alcohol, para confirmar que son mayores de 21 años.

"Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella", agregó Ubfal. Lejos de serenarse, el ambiente se fue caldeando y la actriz comenzó a discutir con el personal del local, quienes decidieron llamar a la policía mientras le insistían a Asnicar: "Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación".

Luego de varios minutos de discusión, se hicieron presentes tanto el gerente del restorán como efectivos policiales. "Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa", sumó Ubfal. Pero eso no fue todo, porque la periodista también reveló otra tensa situación que debió vivir Brenda Asnicar: "El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex-Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes".

Brenda Asnicar habló sobre su vínculo con Charly García

En 2019, Brenda tuvo la oportunidad de que Charly García participara en su primer disco, Vos sos Dios. Hoy en día lo considera su “mentor” musical e incluso llegó a tener una amistad profunda con él e ir a su casa a mirar películas y escuchar música. Resulta que ella conocía a Mercedes Iñigo, la esposa de Charly, desde antes que estuvieran juntos y un día ella actuó de intermediaria entre los dos.

“Cuando vino al estudio, Mercedes me dijo: 'Tenés que aprenderte este tema así lo cantan a dúo'. Vino al estudio y la magia de que viniera, la alegría… para mí fue una gran lección. La experiencia fue como si hubiera ido a estudiar Producción Musical o a un intensivo de un conservatorio. Cuando estás con él, entendés todo”, expresó la cantante.

Hasta el día de hoy siguen manteniendo un vínculo y él la invita a dormir a su casa a ver películas. “Le gusta mucho ver cine antiguo. Mi último encuentro con él fue increíble. Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix, me mostró todo el documental. Siempre con Charly es sobre música”, cerró Asnicar.