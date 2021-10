Brenda Asnicar habló de su vínculo con Charly García: "Me quedo a dormir"

Invitada a Flor de equipo, Brenda Asnicar dio detalles de cómo es su vínculo con Charly García, quien participó en Vos sos Dios, su primer disco.

Brenda Asnicar sorprendió a todos al revelar detalles sobre el vínculo que mantiene con Charly García. Cabe recordar que los artistas comenzaron su amistad después de grabar You're so vain en el 2019 para el primer disco de Asnicar. En el 2020 la actriz y cantante también había compartido una imagen con el genial artista en la que lo calificaba de "colega", por lo que recibió una oleada de duras críticas y burlas.

Pese a tener estilos musicales muy diferentes, Brenda Asnicar y Charly García encontraron un punto medio musical. Si bien puede sorprender a muchas personas, la realidad indica que entre los dos hay una excelente relación, propiciada en parte por Mercedes Iñigo, pareja de García. Invitada a Flor de equipo, Brenda Asnicar reveló algunos detalles de esta inesperada amistad, que data del 2019, cuando el genial artista se sumó al disco debut de la actriz para interpretar juntos You're so vain, una canción de Carly Simon, lanzada originalmente en 1972.

Consultada por su relación con el legendario músico, que está por cumplir 70 años, Brenda Asnicar aseguró: "Mi último encuentro con él fue increíble". "Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix, me mostró todo el documental. Siempre con Charly es sobre música", detalló la cantante ante la sorpresa de Florencia Peña, que quiso saber a qué hora del día había sucedido eso. "Él se levanta temprano y empieza con la guitarra", explicó Asnicar, que también contó que las paredes ahora son completamente blancas y ya no ostentan los graffitis con los que estaban pintadas anteriormente.

"A veces me quedo a dormir, a veces voy temprano", siguió contando la ex Patito Feo para sorpresa de todo Flor de equipo. En ese sentido también reveló que a García "le gusta mucho ver cine antiguo", aunque no hizo mención cuál es la época preferida del cantante.

Cómo se dio la colaboración de Brenda Asnicar y Charly García

Si bien ya era conocida debido a su labor como actriz, en el 2019 Brenda Asnicar lanzó Vos sos Dios, su primer disco. En él tuvo la posibilidad de contar con la colaboración de Charly García, algo completamente impensado para ella. "Conocía a Mercedes Iñigo, la esposa de Charly, desde antes que estuvieran juntos, y cuando vino al estudio me dijo: 'Tenés que aprenderte este tema así lo cantan a dúo'. Al día siguiente ya tenían la base hecha, grabé la voz, se la mandamos y le encantó", contó por entonces Asnicar.

"Vino al estudio y la magia de que viniera, y con alegría, para mí fue una gran lección. La experiencia fue como si hubiera ido a estudiar Producción Musical o a un intensivo de un conservatorio. Cuando estás con él, entendés todo", sumó la cantante y actriz, sumamente conmovida por la presencia del músico a quien considera su "mentor".