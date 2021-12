Bochi le puso los puntos a Sergio Lapegüe tras su renuncia a El Trece: "No le gustó"

Sergio Lapegüe sorprendió al contar la resistencia que encuentra en su familia sobre su carrera musical.

Sergio Lapegüe tocó hace muy poco con su banda LapeBand en el Teatro Broadway, mientras pasa sus últimos días al frente de uno de sus programas en El Trece. Pero dentro de su familia alguien ya le dijo que no quiere que se dedique a la música. "No le gustó", reconoció el periodista.

El 2021 no fue un año sencillo para Sergio Lapegüe: además de superar un complicado cuadro de salud por el coronavirus, el periodista reveló que se irá de uno de los programas en los que participa en el Grupo Clarín. El motivo principal es el cansancio, explicó el mismo Lapegüe recientemente. Según confirmó Rodrigo Lussich en los últimos días, el ciclo que Lapegüe dejaría es el noticiero del mediodía de El Trece, mientras seguirá en la mañana de TN y en las tardes de La 100, con Atardecer de un día agitado.

Pero así como el periodista va a dejar uno de los programas en los que trabaja, hace solo unos días debutó con su banda en un concierto en el Teatro Broadway. "Presentamos el disco con canciones nuevas con música de la época del '50. Y se la pasó muy bien", contó Lapegüe en diálogo con el portal PrimiciasYa. Pero lo que más sorprendió en la charla fue la resistencia familiar que encuentra el periodista con su nueva faceta, más específicamente en Bochi, su esposa. "No quiere saber nada con la música", reveló Lapegüe.

Pese a reconocer que su esposa es su "sostén", el periodista contó qué siente ella al respecto: "Bochi es antimúsica. A ella no le gusta lo que hay alrededor de la música, pero yo hago las cosas de manera concientizada y vamos juntos en este camino". Como si fuera poco, el mismo conductor de TN reveló que le escribió una canción a Bochi, aunque no recibió la respuesta que esperaba. "Le compuse un tema y ella me dijo que no le gusta", develó Sergio Lapegüe.

La palabra de Sergio Lapegüe sobre su necesidad de trabajar menos horas

"A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y cinco menos cuarto salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN. Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho", explicó Lapegüe sobre su salida del canal de El Trece.

El conductor continuó, en diálogo con La Nación, y enunció: "Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42 años. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor. Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso les planteé a las autoridades del canal que tenía que frenar. Ahora sueño con estar más tranquilo, aunque sin dejar de trabajar. Quiero tener la posibilidad de acompañar a mis amigos a tomar algo, jugar al golf, y que la guitarra no sea una obligación de ensayo".

"El sueño televisivo que no pude cumplir es hacer un programa del tipo late night show, y este es un deseo desde antes de Jey Mammon. En 2015 formé la banda para hacer un programa así y, justo ese año, mi jefe me anunció que arrancaba a la mañana", expresó, en alusión a uno de los sueños que no pudo cumplir como presentador de televisión, en sus décadas de trabajo.