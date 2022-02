Beto Casella y el retiro de Bendita: "Es una presión"

Beto Casella se refirió al final de Bendita, exitoso programa de El Nueve, y causó sorpresa entre los televidentes. El conductor hizo un fuerte testimonio al respecto.

Una vez más, Beto Casella causó sorpresa entre los miles de fanáticos y fanáticas de Bendita, el exitoso programa de El Nueve que compite en el prime time de la TV argentina. Consultado acerca del final del ciclo, el conductor realizó un fuerte testimonio sobre su retiro en una charla mano a mano con Leandro Rud, presentador de La Noche.

Pese a los permanentes cambios que hay en la televisión, Bendita continúa siendo un programa aclamado por el público. De hecho, lleva nada menos que 17 temporadas en emisión. Sin embargo, Casella es consciente de que no puede permitirse evitar abordar la posibilidad de que llegue el final: "En los medios, lo mejor que te puede pasar es perdurar en un producto porque funciona y porque la gente te aprueba y a mí me tocó la suerte, en radio y en tele, de perdurar en un mismo espacio". En tanto, soltó: "Ojalá que dure un tiempito más, pero no tengo problema, si el día de mañana se termina".

Luego, Rud le preguntó a Beto sobre la posibilidad de que se retire de Bendita y de la TV argentina y qué es lo que haría a futuro. Y el conductor indicó qué haría en dicho caso: "Si tuviera guita, viajaría". Y resaltó: "Yo soy inquieto, inmediatamente me pondría a escribir algo. Un libro, humoradas, guiones, una obra de teatro. O a hacer podcast personales, o un canal de YouTube". En síntesis, "si esto se terminara, estaría dedicado a la comunicación pero desde otro lugar".

Beto Casella, reflexivo sobre su futuro y el posible final de Bendita.

Cómo asimila Beto Casella el éxito de Bendita en la TV

Consultado acerca de lo bien que le va a Bendita, programa que conduce por El Nueve, Beto Casella aseguró: “Lo relativizo para no comerme el personaje, dimensiono las cosas como son". Luego, analizó en profundidad: "Puede que tengamos un poquito más de rating porque estamos en el prime time, hay más encendido y es casi lógico. Ahora, podría irnos pésimo, pero nos va bastante bien".

Beto Casella: qué canal se lo quiso llevar

Hace unas semanas se conoció que Beto Casella fue tentado por El Trece para poder darle una mayor competencia a Telefe, el archirrival histórico de la TV argentina con la que hace varios años pierde por una amplia diferencia. Y teniendo en cuenta que El Juego de la Oca, programa conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez y Dani "La Chepi", todavía no cumple con las expectativas de las autoridades, se barajó la posibilidad de sumar al líder de Bendita.

De hecho, el propio Casella se encargó de confirmar la versión de que fue seducido por el canal perteneciente al Grupo Clarín y en el que Adrián Suar toma decisiones. En diálogo con La Nación, aseguró: "Desde que Bendita está al aire me convocaron de los cuatro canales (de aire) para llevar el formato".