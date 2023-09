Beto Casella se hartó y destrozó a Andrea Rincón: "Sabemos"

Beto Casella apuntó duramente contra Andrea Rincón por su conflicto con América TV.

Beto Casella es un periodista, presentador y productor argentino de 63 años, más conocido por su rol en la conducción de Bendita TV (El Nueve). Recientemente, Andrea Rincón protagonizó una gran controversia tras el descargo que realizó en sus redes sociales contra América TV debido a los malos manejos que el canal tuvo con su persona. Mientras algunas figuras del periodismo y del mundo de la farándula defendieron a la actriz, otros como Beto señalaron a Andrea como la responsable del escándalo.

Rincón tenía programada una entrevista en Intrusos, conducido por Flor de la V. Sin embargo, cuando llegó al estudio se encontró con una situación completamente diferente a lo que había pactado con el productor del ciclo. Furiosa, abandonó el estudio y luego hizo un descargo en sus redes, apuntando directamente contra el canal. Casella se hizo eco de esta polémica y aprovechó la oportunidad para destrozar a la artista.

Tras el escándalo, Andrea publicó una captura de chat con LAM, en la que se podía ver que la invitaron al programa. “De esta mafia es la que hablo”, escribió Andrea, indignada por la invitación. Luego, De Brito le contestó: “¿Confundís una invitación con mafia? Dejá de escribir boludeces Rincón, ubicate”. Luego, Casella se sumó al debate.

“Ya sabemos que ella es de mecha corta. Si fuera así, que acordó eso con un conductor, tiene razón. Ahora si es como dice Pampito ¿a quién le creemos?”, opinó Beto. Por su parte, Edith Hermida comentó: “A mí, en líneas generales, no me gustan los artistas que van a los programas y piden hablar sólo con el conductor. Porque no. Yo sé de la patria panelista”.

El descargo de Andrea Rincón contra América TV

La actriz contó que su manager había arreglado con el productor de América TV para que la entrevista fuese únicamente con Flor de la V, sin panelistas. Sin embargo, al llegar al estudio se encontró con que las panelistas también iban a entrevistarla. "Entonces le mando un mensaje a mi manager, él le dice: ‘Nahui, que se respete el arreglo que es un mano a mano. Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas’. A lo que le responden: ‘Entendido, Arturo. La vamos a cuidar’", leyó Andrea.

Sin embargo, cuando llegó el productor le dijo que ese no había sido el arreglo que hicieron. "Mi manager lo llamó y le dijo ‘¿me estás jodiendo?, me dijiste esto hace un rato’. Entonces yo le digo ‘no papito’. Yo no soy la misma Andrea de hace unos años, la palabra se respeta, la palabra tiene un peso. Por lo menos eso es lo que me enseñaron en mi casa. A mí o me respetan lo que arreglaron conmigo o me tomo el palo, me pedís el autito y me vuelvo", continuó, furiosa.

Por esta razón, aseguró que fue "una humillación" que no estaba dispuesta a callar: "Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a tratar así a la gente. Mi problema no es con el panel, mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto. Andrea Rincón tiene dignidad y no me voy a quedar a hacerles el caldo gordo en el programa berreta ese que tienen", cerró.