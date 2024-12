Beto Casella se animó a decir lo que nadie dice de Flor de la V: "Ustedes saben"

Beto Casella decidió hablar sin filtros sobre Flor de la V y estalló todo.

Beto Casella se metió de lleno en la polémica salida de Flor de la V en Intrusos. Tras una decisión de las autoridades de América TV, la conductora dejó su silla y será reemplazada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en 2025. En cuanto a esto, el líder de Bendita se animó a decir lo que nadie dice de su intempestivo adiós.

“Ustedes saben que yo, a veces, tengo mis discrepancias con el canal, jodo, qué se yo… porque no te mandan un saludito cuando ganás el Martín Fierro. ¡Esas pavadas! Pero cuando uno ve estas cosas, ¡quedémonos acá!", manifestó Beto Casella, al aire de Bendita y ante la atenta mirada de sus panelistas.

Poniéndose del lado de Flor de la V, Beto Casella hizo hincapié en los modos en los que América TV decidió correr a la conductora: "Eso es muy fulero, de verdad. ¡Las formas! La empresa tiene todo el derecho del mundo… pero, ¿de esta manera? ¿Que se entere por otro? Y a esta altura… porque muchos canales ya cerraron todo”.

Edith Hermida también se solidarizó con Flor de la V

Otra de las personas que se manifestó en Bendita fue Edith Hermida. La panelista, histórica integrante del magazine de El Nueve junto a Beto Casella, también expresó su visión de los hechos y dejó en claro que está del lado de Flor de la V.

“Me pareció muy sincero el discurso de Flor. Es muy feo lo que pasó, porque uno la ve a ella, divina, espléndida siempre, pero no nos olvidemos que son seres humanos. Y que en esta época del año, se entere de la manera en que ella lo hizo, que ya no formaba parte de ‘Intrusos’ es muy feo. Además el programa tuvo mucho toqueteo, lo cambiaron muchas veces de horario e igual siempre rindió”, expresó Edith Hermida.

Jorge Rial confirmó la razón por la que echaron a Flor de la V de Intrusos

Flor de la V tuvo una salida difícil de Intrusos. Por decisión de América TV, la conductora se quedó sin su ciclo y el próximo año será reemplazada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, fue Jorge Rial quien no tuvo ningún tipo de filtros y reveló la razón por la que las autoridades decidieron el cambio de timón.

“Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Yo lo sufrí cuando tomé la decisión de darle el lugar a Ni una menos, el 8 de marzo y el tema del aborto", aseguró Jorge Rial. Por otro lado, el conductor de Argenzuela dejó en claro que los motivos no fueron "artísticos".

Sin filtros, Jorge Rial expresó sobre la salida de Flor de la V: "Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso. Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".