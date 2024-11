Beto Casella se animó a contar su verdad de Tamara Pettinato: "Me llegó"

Beto Casella volvió a hablar de Tamara Pettinato tras su salida.

Beto Casella se vio involucrado en el escándalo de Tamara Pettinato hace meses, tras la viralización de sus videos en la Casa Rosada, ya que la humorista era miembro de Bendita. De ese modo, Pettinato se fue del programa en malos términos y recientemente el conductor habló sobre el tema nuevamente.

Pettinato aseguró que desde la producción de Bendita no habría habido buenos manejos con su salida y Casella se pronunció sobre el tema después de esos dichos. "Anoche alguien me comentó del encuentro que tuvo Tamara tuvo con Edith Hermida, perfecto, está bueno que se acerque a alguien, porque por lo que yo sabía no había tenido acercamiento con nadie del equipo", comenzó su descargo el conductor.

"¡Y no tiene por qué irse peleada! Nosotros nunca nos cruzamos, creo que ni ganas tenemos, porque quizás nos obligaría a un saludo social, porque nunca fuimos amigos ni tuvimos ningún tipo de relación fuera del programa", continuó su descargo Beto en diálogo con LAM. Y cerró: "Yo le deseo lo mejor, pero ella ya salió de los chats y no forma parte del universo de Bendita. Con respecto a lo de Alberto ¡Yo se todo! Pero tampoco lo puedo contar. A mí me pasó que yo dormí absolutamente en toda esa historia, porque tampoco soy de preguntar mucho, pero hace un mes me llegó todo junto. Esta bien ¡perfecto! Es la vida personal y yo no estoy para juzgar. A mí me llegaron cosas, pero no confirmo porque deberían contarlo ellos, alguna vez, si quieren. Lo que sí te digo es que yo tenía una idea de eso totalmente equivocada. Esto indica lo poco que conozco a algunos panelistas".

Fuerte descargo de La Negra Vernaci sobre la salid de Tamara de Bendita

"¿Por qué Tamara es el problema? ¿Qué les molesta, qué haya cog... con el presidente? Si es que lo hizo…¿A quien le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara era una política? Es una mina de civil que está haciendo algo que puede o no gustarte", sentenció "La Negra" Vernaci en su programa de radio en defensa de Tamara Pettinato. Acto seguido, arremetió contra Beto Casella: “Dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de que la están cuidado, no. Es mentira que la estás cuidando, no es verdad. Cuidar es otra cosa. Están esperando, me parece, que Tamara pida unas disculpas que no tiene que pedir".

Tamara Pettinato no se fue bien de Bendita.

“Acá el problema es Alberto Fernández, el que tenía que no coger con una mina si estaba casado, el que no tenía que usar el despacho de Olivos para estar filmado a una mina es el ¿Tamara que hizo de malo? Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, compañeros, periodistas. Evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto, ¿por qué se la agarran con Tamara?", siguió la conductora. Además criticó la posibilidad de que Tamara Pettinato se queda sin trabajo en Bendita TV: "Digan las cosas en la cara, digan 'la vamos a echar por pu... a Tamara'. Lamento que se esté comiendo este garrón en boca de aquellos que dicen cuidarla, lo lamento en el alma. Es raro creer que Beto no tiene ningún tipo de injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente".