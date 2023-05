Beto Casella reveló un terrible secreto de Tinelli: "A mí me contaron algo"

El conductor de Bendita TV filtró un terrible secreto de Marcelo Tinelli que se vincularía con sus recientes escándalos.

Beto Casella dio una entrevista donde golpeó a Marcelo Tinelli con fuertísimas declaraciones sobre su vida privada y ventiló un terrible secreto con una jugada del conductor que le habría caído mal a varios de sus amigos. "Es feo, eso no se hace", sentenció Casella.

El conductor de Bendita TV (El Nueve) fue a El Loco y el Cuerdo, el ciclo de entrevista de Youtube que tienen el periodista deportivo Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, y no se privó de opinar sobre la mala racha profesional de Marcelo Tinelli -actual gerente de programación de América TV- indicando que le fue "llamativamente mal" y que eso se debería a "tres o cuatro macanas muy seguidas que se mandó, y que la gente se las está cobrando".

Profundizando en sus declaraciones Casella habló sobre el inicio de la relación de Tinelli con la actriz Guillermina Valdés, que fue esposa de su amigo Sebastián Ortega, y disparó munición pesada al ventilar un secreto del conductor de ShowMatch, quien planea volver a la televisión con una nueva edición del Bailando 2023: "Y bueno, a mi me contaron algo de Tinelli que no está muy bueno, que no es lindo, que para mi no se hace".

"Tres o cuatro muchachos que participaron de sus programas me contaron que un día las esposas les dijeron: 'Che, ¿Sabés que me llamó Marcelo? Me tuvo media hora en el teléfono. Que si quería ir al Bailando, que por qué no estaba... Le dije que no, pero no la terminaba' ¿Y viste? Si sos mi amigo, si me contrataste a mi, ¿por qué llamás directamente a mi mujer? ¿Por qué no me avisás primero, a ver si a mi me puede generar algo? ¿Por qué no me preguntás antes de hacerlo? Que se yo, son cosas que a esos muchachos no les cayeron bien. Nadie pide que vuelva el patriarcado, pero entre hombres... qué se yo, es feo, no se hace", sentenció Casella.

En una atronadora mención al escándalo que se generó tras la ruptura de Valdés y Ortega por culpa de Tinelli, Casella cerró sus declaraciones hacia el animador con una lapidaria reflexión: "Que se yo, ¿Viste? Todos recordamos lo que pasó con Ortega, que un día apareció en cámara y dijo 'pero Marcelo, no parás de llamar a Guillermina', y todos sabemos cómo terminó eso. Son cosas feas para mi".