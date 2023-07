Beto Casella no aguantó más y reveló el calvario menos pensado: "No son los días más luminosos"

Beto Casella no pasa los mejores días y no dudó en exponerlo a través de una entrevista. El duro testimonio del conductor de Bendita TV por El Nueve.

Beto Casella no anduvo con vueltas y confesó que no está pasando por un buen momento. El conductor de Bendita TV se sinceró frente a las cámaras y expuso cómo está viviendo este momento no solo él, sino todo su equipo de trabajo."No estamos en un momento de fabulosa comunicación diaria", expresó.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Beto Casella habló sobre el conflicto que transita en El Nueve en medio de rumores sobre que se está por ir definitivamente del canal. "Hay diferentes conflictos. Uno abarca toda la tele, que es el reclamo de todos los trabajadores y trabajadoras de la tele, ahí están camarógrafos, sonidistas, los que nos ponen al aire que están reclamando una equiparación como muchos gremios", indicó.

Una vez dicho este comentario, reflexionó y no pudo ocultar el mal momento que está pasando. "La verdad que no son los días más luminosos en nuestro canal y nuestro grupo de trabajo por diferentes detalles que no puedo extenderme ahora. Tampoco estamos en un momento de una fabulosa comunicación diaria", reveló.

Cabe destacar que hace unas semanas, el conductor tomó la decisión de no ir a hacer Bendita TV por reclamos salariales que abarca en general a casi todos los programas del canal. "Yo tengo alrededor mío gente que no está cobrando hace un par de meses. No es un clima feliz pero vamos y le ponemos la mejor cara. Y de todos los escenarios que te plantean, ninguno es optimista. Yo debería haber actualizado un poco mis ingresos por la inflación y todavía no pude sentarme a hablar, con todos los bolonquis que hay, que vaya yo y diga 'acuérdense de mí', en este clima... me da no se qué", explicó.

Sumado a eso, dijo que ya está pensando en el 2024 teniendo en cuenta estos problemas que vienen arrastrando. "Obvio que sí, no quiero que parezca amenazante pero por supuesto que pienso", señaló. De esta manera, será toda una incógnita a dónde desembarcará Beto Casella si persiste la falta de pago.

Beto Casella aprovechó la separación y contó toda la verdad de Edith Hermida: "No está capacitada"

Beto Casella lanzó una fuerte frase sobre Edith Hermida, después de que se supiera que la locutora se separó de su expareja. El conductor de Bendita, por El Nueve, habló sobre la manera de vincularse románticamente que tiene su compañera de trabajo, con quién se conoció hace poco que tuvieron un acercamiento y se "confundieron".

Edith Hermida oficializó su romance con un productor radial hace algunos meses, después de que se los vieras felices en unas vacaciones en la playa. A pesar de esa situación, la relación recientemente llegó a su fin y Hermida dio a conocer el motivo en diálogo con Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. "Estoy grande para que me hagan planteos", sostuvo la locutora.

Beto Casella fue consultado por el notero del ciclo de El Trece en alusión al presente personal de su compañera de programa desde hace más de quince años y sostuvo: "Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque". Y agregó: "Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste’. Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contéstale, mandale un emoji al menos, un corazoncito. Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada".