Beto Casella explotó tras otra renuncia en Bendita: "El poder del dinero"

El conductor habló sin filtros y sorprendió a todos. Beto Casella no se guardó nada y reveló su pensamiento tras otra renuncia en Bendita.

El programa de Beto Casella, Bendita, continúa manteniéndose en el prime time televisivo y lleva 16 temporadas en el aire. Como consecuencia de ello, muchos fueron los panelistas que pasaron por este envío, varios de ellos yéndose a otros programas tras mostrarse en la "vidriera" de El Nueve.

Ante una nueva renuncia, Beto Casella no pudo ocultar su malestar y se manifestó en vivo, sin filtros. Tras confirmarse la salida de Juariu, quien se marcha de Bendita para desembarcar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el conductor exclamó: "Hoy vamos a despedir a Juariu. Te pido que no llores. Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero".

Luego de las palabras de Beto Casella, que fueron tomadas con humor por parte de la saliente Juariu y los presentes en el estudio, la panelista expresó: "Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias. Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos. Siempre que llegás es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia".

"Gracias a vos, Beto, por darme el espacio, el lugar, por dejarme traer mis cosas y por alentarme. Gracias a mis compañeros que también me alentaron y me enseñaron todo, porque yo no venía de la tele. Para mí este es un lugar que me hace muy feliz. Los voy a extrañar mucho, pero los sigo mirando desde casa. Gracias por la paciencia y el amor", cerró Juariu, quien este viernes 1 de octubre tuvo su última participación como integrante de Bendita.

Juariu se va de Bendita para integrar la tercera temporada de MasterChef Celebrity

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, quien a través de su cuenta de Twitter le dio la triste novedad al histórico conductor de El Nueve. “¿Les conté que Juariu se va de Bendita TV para arrancar en MasterChef’?”, manifestó Ángel de Brito. De este modo, se supo que Vicky Braier, más conocida como "Juariu", estará en MasterChef Celebrity compitiendo en la tercera temporada del certamen culinario. En contrapartida, Beto Casella deberá buscar una persona para suplir a quien fue una de las grandes figuras que tuvo su ciclo de magazine en el último tiempo.

Cabe destacar que, con la inclusión de "Juariu", en MasterChef Celebrity 3 ya hay varios famosos confirmados. Los nombres que se develaron hasta el momento son los siguientes: Mery del Cerro, "Tití" Fernández, Paulo Kablan, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia, Joaquín Levinton, "Peque" Paretto y Catherine Fulop.