Beto Casella destapó la intimidad menos pensada entre Pagani y Maglietti: "5 minutos"

Beto Casella ventiló la anécdota menos pensada entre Horacio Pagani y Alejandra Maglietti.

Beto Casella es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina por seguir vigente en Bendita TV, el icónico programa que se emite por El Nueve y celebra 20 años al aire. Hace pocos días, el presentador de 64 años ventiló una intimidad inesperada entre dos compañeros suyos reconocidos en el mundo del espectáculo: Horacio Pagani y Alejandra Maglietti, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Paren La Mano, ciclo encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna por Vorterix, Beto Casella habló de distintos temas aggiornado a la estructura del programa, es decir, más descontracturado de lo que es la televisión. Si bien hablaron de temas ligados a su labor en los medios, lo que desató la locura de todos fue la anécdota que vincula a Horacio Pagani y Alejandra Maglietti.

Antes de eso, reveló que entre los cortes de Bendita TV hablan de la vida sexual de todos y allí comenzó a contar la historia. "La idea era que a Horacito Pagani se le permita entre amigas una salida. Un vinito. Todo consensuado, eh. Que se le permita un cunnilingus de cinco minutos", lanzó Casella refiriéndose al acto de realizar sexo oral hacia Maglietti.

"No sabés lo que es Maglietti de gambas, de piola. Entonces le digo 'Ale, un viernes a la noche, vamos a la casa de Any Ventura, apagamos todo...', sumó a la anécdota. En ese momento, chicaneó a Pagani por la edad, ya que tiene 80 años, y dijo que ya no le sale el "néctar", es decir, el semen a la hora de tener relaciones. "Entonces planeamos esto entre amigos. Se nos pone de novia Maglietti y bueno, se cortó todo", dijo el conductor de Bendita TV en lo que fue una revelación íntima inesperada para todos. "¿Qué pensaba Horacio de la propuesta?", preguntó Beder. "Y... Horacio feliz", contestó Beto.

Beto Casella habló como nunca de su adicción: "Probé con el tubo"

Beto Casella es un de los conductores más queridos y populares de la televisión. Con un estilo relajado y sincero, el comunicador suele relatar anécdotas personales para dejarle un mensaje de reflexión a su público. En ese contexto, el host de Bendita TV eligió contar su lado B y se animó a hablar de sus adicciones en diálogo con Gastón Pauls, en su programa Seres Libres.

“Es un tema que no se toca tanto en los medios porque no tiene tanta visibilidad, al no tener tanta visibilidad no tiene rédito político. No es un notición, ¿los portales lo van a levantar? No, entonces vamos a una escuela a sacarnos fotos al hospital… Es una batalla que se perdió de Ecuador para abajo”, comenzó diciendo.

Luego, se sinceró sobre uno de sus principales vicios: “Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo. Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarró un guardia y me metió para adentro”.

“Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho… Probé con el tubo fluorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudó a prender el cigarrillo”, expuso para que la gente pudiera interpretar lo que le ocurría.