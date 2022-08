Beto Casella contó todo sobre la relación de Lussich y Pallares: "Se nota, chicos"

Beto Casella analizó el comportamiento de la dupla en televisión y lanzó un preocupante diagnóstico de cara al futuro de Socios del Espectáculo (El Trece).

Beto Casella tuvo una mirada crítica sobre la dupla que conforman Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y lanzó un preocupante diagnóstico que podría poner en jaque el futuro de Socios del Espectáculo (El Trece). "Una desgracia", sentenció el conductor.

Todo arrancó en la presentación de un informe de Bendita TV (El Nueve) sobre los periodistas de espectáculos, donde Beto Casella elogió su potencial: "Ellos hacen una gran dupla televisiva; incluso, ya casi es imposible nombrarlos por separado". Acto seguido, el conductor lanzó un inesperado análisis sobre las grietas que observa en la relación laboral de las figuras y logró la atención plena de sus panelistas.

"¿Cuánto falta para que Pallares se canse de los bailecitos, de los cantos y las vueltitas de Lussich y lo agarre del cogote, en el aire, y ocurra una desgracia?", señaló Casella, en un preocupante diagnóstico sobre cuál podría llegar a ser el futuro del ciclo. “Ellos son como el ying y el yang que se complementan. Eso está buenísimo, pero, a veces, te agota, porque se es tan distinto a la otra persona", apuntó Edith Hermida, sumándose a las palabras de su compañero.

A su declaración inicial, Hermida sumó un tajante comentario que redondeó el debate e instaló la duda sobre la relación de los animadores de El Trece: "Pallares es tranquilo y Lussich está al palo todo el tiempo. Para mí, ellos se llevan bien de verdad, pero por momentos. Se nota que no se aguantan. Se nota, chicos".

La inesperada denuncia de Beto Casella: "Nos quisieron prohibir"

Días atrás Beto sorprendió con una inesperada denuncia contra América TV y Daniel Vila: "Nunca se sabe con ellos, porque sepan que ese canal hace años que, posiblemente porque en general nos ha ido bien, creo que por (Daniel) Vila, el patroncito ahí, nos quisieron prohibir poner material de América".

En ese sentido, Casella continuó contando que en la señal de Vila hicieron averiguaciones judiciales pero les explicaron que no podían prohibir algo que ya había salido al aire. "Nuestra producción, por orgullo, dijo 'no le usemos nada' ¡Y eso hacemos hace años!", se envalentonó el conductor de Bendita, uno de los programas más populares de El Nueve. Sobre cuáles fueron los motivos por los que América quiso prohibir a Bendita usar su material fue "un terrible lío con Rial", recordó Beto. "Ahora sí quise contestar porque si no parece que uno es culpable de algo", cerró su descargo Beto Casella.