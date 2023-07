Beto Casella contó su historia con Adrián Suar y sorprendió a todos: "Una relación divina"

Beto Casella habló sobre Adrián Suar y dejó a todos mudos. Qué dijo el conductor de Bendita TV sobre el gerente de programación de El Trece.

Beto Casella es una de las figuras de El Nueve. Actualmente conduce Bendita, el histórico magazine del prime time que aglutina lo mejor (y lo peor) de la televisión argentina. Sin embargo, en los últimos tiempos se vivieron tiempos de incertidumbre sobre el futuro del conductor en el canal y es por ello que fue él mismo quien se manifestó al respecto. En este sentido, se pronunció sobre su relación con Adrián Suar y sorprendió a todos.

Las chances de que Beto Casella se vaya de El Nueve a El Trece dejaron de ser nulas, puesto que el propio oriundo de Haedo dejó la puerta abierta al mencionar cómo es su historia con el gerente de programación del Grupo Clarín. "El Trece es un lugar divino, una casa que tiene que ver con mis afectos y con mi vida. Que tengo una relación divina con El Chueco (Suar)...", manifestó el conductor.

Pese a que no cerró las puertas a un posible traspaso, Beto Casella piensa en quedarse en El Nueve. "Ojalá que no pase. Si se complicara, porque por ahí financieramente es inviable... que no creo. Esto es una institución de muchos años", concluyó Bautista, quien es un pilar fundamental en el rating de la señal que integra.

Bendita está en boca de todos los periodistas de espectáculos desde hace semanas después de los rumores de pase a otro canal de aire. El conflicto de Beto Casella con la emisora del grupo Oktubre por cuestiones económicas reforzaron esas especulaciones y recientemente Karina Iavícoli dio nueva información al respecto.

Beto Casella no estuvo en Bendita la semana pasada y se dijo que su ausencia se habría debido a un problema con el canal. "Me dolía la garganta", respondió de manera irónica el conductor cuando en Socios del Espectáculo le preguntaron por ese hecho.

"Lo concreto que la semana pasada, Beto tuvo una reunión con la gente de El Trece, que está muy interesada en llevar Bendita. Edith podría quedar a cargo, si ella quisiera, de lo que es Bendita. Es una situación para decidir", sostuvo la panelista de Intrusos, Karina Iavícoli.

"Gracias a nuestro público de cada noche. Y permítanme un amable parrafito para decir que todos y todas los que estamos acá cada día y cada noche salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salario", sostuvo el conductor de televisión en su discurso de agradecimiento cuando Bendita ganó como Mejor Humorístico de Actualidad.