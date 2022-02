Benjamín Vicuña sorprendió con una declaración fogosa para Eli Sulichin: "Lo que quieras"

Benjamín Vicuña sorprendió con un comentario público bastante fogoso para Eli Sulichin, su nueva novia y amiga de Pampita.

Benjamín Vicuña comenzó a salir con Eli Sulichin, amiga de su expareja Pampita, desde hace unas pocas semanas. Se dice que se conocieron en el bautismo de Ana, la bebé recién nacida de Pampita, y que desde entonces pasan juntos todo el tiempo. Ahora, se filtró un comentario muy llamativo que él le dejó en las redes sociales.

La primera vez que el actor chileno fue visto con Eli fue en unas fotos en Punta del Este, Uruguay, en las que se los ve paseando de la mano. De acuerdo con las versiones que circularon, ella vive ahí y él viajó especialmente para verla. Esta vez, tuvieron la primera interacción pública en redes sociales que terminó por confirmarlo todo.

Ayer, miércoles 9 de febrero, Vicuña publicó un video publicitario que hizo para una empresa de mármoles. En el clip, aparece él entrando a una casa y preparando un trago sobre una mesada de mármol. Debajo del video, escribió: “La fuerza de la materia prima”. Entre todos los comentarios, Eli le puso: “Un Campari por favor”, junto a un emoji de un corazón rojo. Vicuña redobló la apuesta con un comentario directo y contundente: “Te hago lo que quieras”. Inmediatamente, sus seguidores enloquecieron y el posteo se llenó de comentarios al respecto.

“Qué ganas de ser vos, Eli”, le comentó una usuaria. En cambio, otros de sus seguidores le dejaron comentarios en relación a su reciente separación con “La China” Suárez, como: “Tranquilo, que el lado de la cama de ‘La China’ todavía no se enfrió”. Por su parte, Suárez también rehízo su vida amorosa y comenzó a salir con el empresario español Armando Mena Navareño.

El comentario de Benjamín Vicuña para Eli Sulichin.

La grave denuncia contra Eli Sulichin por parte de una exempleada doméstica

Recientemente, Sulichin fue denunciada de maltrato laboral por una de sus exempleadas domésticas. La mujer, llamada Ángela Olareaga, habló sobre esto en el programa A la tarde. “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la Justicia”, contó la panelista Débora D’Amato.

“La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la Justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”, cerró. Ángela planea llevar el caso a la Justicia y será cuestión de tiempo para ver cómo termina toda esta historia.