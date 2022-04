Benjamín Vicuña expuso uno de sus mayores traumas: "Nunca más"

Benjamín Vicuña reveló cuál es el trauma que lo persigue desde su niñez y cómo afectó en sus relaciones.

Benjamín Vicuña pasó por dos grandes separaciones durante estos últimos años: en 2015 terminó su relación con “Pampita”, con quien comparte tres hijos, y en 2021 con “La China” Suárez, con quien tuvo otros dos. Durante su paso por PH, Podemos Hablar, el actor chileno se abrió sobre un tema muy delicado que vivió durante su infancia en relación a esto.

Al ser una figura pública, ambas separaciones de Vicuña estuvieron profundamente mediatizadas y tergiversadas por los programas de espectáculos. En relación a esto, contó que hubo un hecho en su niñez que lo marcó por completo y que le dio una gran lección: la separación de sus padres.

Benjamín experimentó la separación de sus papás como algo traumático. A diferencia de otras parejas, sus padres ni siquiera podían mirarse a la cara y se creaba un gran clima de tensión cada vez que su papá pasaba a buscar a él y a sus hermanos en auto. “Yo viví una separación en la que mis papás fueron muy radicales. Mis papás se separaron y yo no los vi juntos nunca más. Tocaba la bocina y había que bajar. Nunca más los vi saludarse”, recordó.

Es por esto que, en su adultez, busca hacer todo lo opuesto con sus exparejas. “A mí me pegó de esta manera. Yo estoy a años luz de evolución de eso, pero esa imagen del papá que tocaba la bocina y ni siquiera quería acercarse a lo que fue su casa te habla de un resentimiento que como niño te das cuenta”, reflexionó. En este sentido, también destacó que cada pareja es diferente y que también es entendible que otras no logren terminar en buenos términos.

"Entonces, creo que cada uno se tiene que ir acomodando y buscando una manera. Separarse es una cagada gigante. También entiendo al tipo que está re caliente y que no quiere volver a ver a su mujer. He visto casos realmente horrorosos, episodios de violencia. Hay tantas historias… las mías están infladísimas y amplificadas por lo mediático, pero no dejan de ser separaciones desde el amor, de dos personas que asumen un final”, cerró.

Benjamín Vicuña reveló la experiencia paranormal que vivió en su casa

Durante esa misma edición del programa, Vicuña contó que vivió algunos episodios bastante escalofriantes en una de las casas en las que vivió en su país natal, Chile. “Me dan miedo las cosas que no entiendo y no conozco, pero se han querido comunicar conmigo, según me dijeron los especialistas. Había sido papá hace poco... vivíamos en una casa y tuve diferentes episodios como canillas que se abrían, perros que ladraban, sentir que se te paran los pelos de la nada…”, comenzó.

A pesar de que al principio se mostraba escéptico, “la cosa se puso más pesada”: empezó a recibir llamados telefónicos muy extraños. “Me empezaron a llamar desde mi casa. El teléfono decía: 'Casa llamando'. Y yo decía: 'Alguien está tocando el botoncito'. Y me decían: 'No, Benjamín, nadie...'. Atendía y se escuchaba un ‘kjjjj’ y dejaban mensajes en el contestador”, prosiguió.

La alternativa de mudarse no era opción, ya que tenían toda su vida armada ahí. “Las cosas fueron creciendo. Me empecé a asustar”, agregó. Cuando la situación llegó a un límite, se comunicó con un especialista en exorcismos, quien le explicó que la presencia de esas energías era la razón por la que le empezó a ir mal en el trabajo, en su pareja y en diferentes ámbitos de su vida.

“Un cura me dijo yo soy especialista, hago exorcismos. Yo nunca creí en estas cosas. Lo traje a mi casa y recorrimos todo bendiciendo mientras el tipo decía unas palabras raras”, detalló Vicuña. Al terminar, el hombre le dijo unas palabras que lo espantaron: “Te recomiendo que te cambies de casa”. “A la semana dejé la casa. Todos queríamos salir cagando, fue tremendo”, cerró.