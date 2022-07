Belu Lucius llamó enfurecida a Socios y discutió fuerte con Rodrigo Lussich: "Patotera"

El conductor de televisión y la celebridad de redes se cruzaron en vivo. Belu Lucius llamó para desmentir información que Rodrigo Lussich había dado en Socios del Espectáculo.

Belu Lucius y Rodrigo Lussich tuvieron un picante cruce en pleno vivo cuando la celebridad de redes llamó al programa del periodista para defenderse de algunas acusaciones. El conductor apuntó contra la humorista por una supuesta agresión a la cronista de Socios del Espectáculo.

"La actitud que se ve de vos es patotera. Te vas al humo de una manera, sos una chica alta. Estamos hablando en base a lo que vemos. Celi (la cronista) no se sintió bien", soltó Lussich hacia Lucius, quien rechazó un intento de entrevista a su hermana Emily por parte de la cronista de Socios. Y ella respondió: "Yo le dije que no podía dar una nota porque estaba pactado con la productora. Pero bueno, ella se acercó ya con el teléfono grabando, con una cámara al fondo que es la que ustedes pasan. Nosotras nunca fuimos irrespetuosas con Celina, al contrario".

Lucius continuó su discurso cargada de hartazgo por la insistencia de la prensa cuando se les dice que no a una entrevista: "No sé cómo ponerlo. Pero cuando uno dice que no, ¿qué se entiende por no?". "¿Por qué no puede dar notas cuando está contratada por la productora, que incluye venir a dar notas una vez que sale de El Hotel de los Famosos?", reaccionó Lussich y Lucius le respondió que su hermana pactó con la productora no dar más notas a ningún programa.

"El departamento de prensa del canal que las notas las tienen pautados con eltrece", arremetió Adrián Pallares, quien fue rematado por la influencer. "Mi hermana firmó un contrato con Boxfish, no con eltrece. Con la productora pautó y firmó el contrato", concluyó Lucius.

La respuesta de Belu Lucius tras los rumores de embarazo

Lucius es madre de Bautista y Benjamín, frutos de su amor con el jugador de rugby Javier Ortega Desio, y en las últimas semanas estuvo en boca de la prensa por rumores de un tercer embarazo. "Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo. Ayer fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, no duermo, cambios menstruales", comenzó su descargo al respecto la celebridad. Y cerró: "Algunos estudios de laboratorio, unos chequeos, no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada chicos".