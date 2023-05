Belu Lucius contó lo que nadie sabía sobre su vida: "Era mi papá y no lo sabía"

Belu Lucius sorprendió a todos tras revelar una situación vivida en su infancia. El testimonio de la mediática que dejó atónitos a los televidentes de América TV.

Belu Lucius dejó ver su lado más sensible luego de relatar un episodio vivido en su adolescencia que la marcó para siempre. La influencer fue invitada a un programa de televisión y expuso detalles de lo que pasó mientras iba a la secundaria y se conmovió en vivo. "Voy a contar algo que nunca lo pude contar", dijo.

Una historia conmovedora vinculada a su familia fue motivo suficiente para que Belu Lucius se emocione. "Me enorgullece mucho porque significa de dónde vengo. En la secundaria lo que hacíamos era juntar diarios, tapitas de gaseosas y botellas para juntar dinero y ayudar a un colegio en Goya, Corrientes", relató en primera instancia en diálogo con Noche Al Dente, el late night show que conduce Fernando Dente por América TV.

"Una vez una persona nos compró unos pasajes a aquellos que queríamos viajar a conocer a esos niños que estábamos ayudando en Corrientes. Me entero después que la misma persona que nos sacó los pasajes a nosotros les sacó un pasaje a los chicos para que vengan a Buenos Aires", recordó Belu entre lágrimas. La anécdota que conmovió a la exparticipante de Masterchef Celebrity tuvo un giro inesperado.

"Esa persona era mi papá y yo no lo sabía. En una reunión de padres, uno de los padres lo contó y me emocionó mucho ver ese corazón tan generoso", expresó en un relato que dejó atónito al conductor Fernando Dente. Esa vivencia le sirvió para incorporarlo a su vida cotidiana: "Lo que me propuse hacer desde ese momento es todo lo que yo gane en diciembre yo lo iba a donar y hasta hoy en día lo hago".

El día que Belu Lucius fue internada de urgencia: "No se dejen estar"

Belu Lucius vivió un complicado momento de salud en abril de 2023 y tuvo que ser internada de urgencia y posteriormente intervenida quirúrgicamente. A través de sus redes sociales, la influencer contó la situación con lujo de detalles.

En sus historias de Instagram, Lucius reapareció luego de varias horas ausente y reveló el motivo por el que tuvo que ser atendida de urgencia en una guardia. "Pase una buena noche y me acaban de dar el alta”, empezó por decir la influencer para tranquilizar a sus miles de seguidores.

En este marco, Lucius profundizó: "Ayer a esta hora me estaba haciendo un baño de crema. Por una leve molestia aproveché para hacerme unos estudios y quedé internada". Precisamente, la exparticipante de Masterchef Celebrity sufrió de un cuadro de apendicitis y la atendieron a tiempo antes de que el cuadro empeore.

Afortunadamente, todo salió bien y, al cabo de unas horas, Lucius pudo volver a su casa. Sin embargo, no quiso dejar pasar la oportunidad para concientizar sobre la importancia de cuidar la salud. "No dejen de estar, háganse los chequeos", sentenció