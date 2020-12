La nieta de Mirtha Legrand comerá con el exfutbolista de Racing.

Luego de un emocionante fin de semana con el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece -que tuvo picos de 14.2 puntos de rating y fue lo más comentado en las redes sociales- se anunciaron a los invitados que acompañarán a Juana Viale el sábado 26 de diciembre en "La Noche de Mirtha" y una de las figuras vendrá directo desde "MasterChef Celebrity". Se trata del carismático exfutbolista de Racing, Claudio "El Turco" García. ¿Podrá la presencia del exparticipante torcer la vara del rating y destronar a Andy Kunetzoff?

El sábado 26 a las 21.30 horas, en la última edición del año de "La Noche de Mirtha", Juana tendrá en la mesaza desopilante para cerrar el 2020 a pura risa de la mano del ex futbolista Claudio “Turco” García y los humoristas Sergio Gonal, quien regresa al teatro en enero, Diego Pérez y Carna quienes el sábado estrenan “Los 4 fantásticos del humor” en Mar del Plata.

El domingo 27 a las 13.30 horas en "Almorzando con Mirtha Legrand", Juana revivirá los momentos más especiales del año en el que fue la conductora de los ciclos de su abuela, Mirtha Legrand. La actriz y conductora se encargará de presentar los mejores y más épicos momentos que vivió en la pantalla de eltrece.

Acorde al contexto actual y las precauciones a tener en cuenta ante la pandemia del COVID-19, los programas se graban con anticipo y se llevan a cabo con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. Así, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario para llevar a cabo ambos programas, sin público extra.

Juana Viale, destrozada por las críticas: "No soy golpista ni gorila”

Juana Viale se enfrentó a un año completamente diferente luego de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. No solo por el hecho del confinamiento, sino porque tuvo que hacerse cargo de los dos programas que conducía su abuela, Mirtha Legrand en El Trece.

La actriz fue foco de críticas en varios momentos por distintas declaraciones que hizo durante los programas y reconoció que le costó adaptarse a este nuevo formato. En una entrevista a Revista Viva admitió que una de las cosas que más le costó fue afrontar las críticas por parte de los televidentes.

"Me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: “Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”, afirmó Viale. En este sentido, se refugió diciendo que "cuando sos una persona pública es imposible agradarles a todos" por lo que "la desventaja es la violencia gratuita".