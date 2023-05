Barby Franco sorprendió con un anuncio, tras tener su primera hija con Burlando: "Mellizos"

La modelo contó cómo transitó sus primeros meses como madre primeriza y reveló la impactante propuesta que le hizo el abogado.

Barby Franco tuvo una drástico cambio en su vida cotidiana tras haber dado a luz a Sarah. La pareja de Fernando Burlando contó cómo son sus días como madre y sorprendió a todos al revelar la inesperada propuesta que le hizo el abogado en plena etapa de puerperio.

“El primer mes casi colapso, casi me separo. Nadie nunca me explicó la parte de no dormir, que te peleas con tu marido todo el tiempo”, sostuvo la modelo, durante su visita a Desayuno Americano. Franco relató cómo se adaptó la rutina familiar, ya que volvieron de la clínica siendo tres y se refirió a cómo la cambió la maternidad. "En lo personal me pegó super bien", subrayó.

Sobre las enseñanzas de ser madre primeriza, comentó: “Le preguntaba a todo el mundo, mamá que me cruzaba mamá que le preguntaba si le pasaba lo mismo”. Tras enumerar las consultas que más hacia, bromeó con lo duro que fue convencer al letrado para tener una hija.

Sin embargo, tras la negativas iniciales, Burlando accedió y ahora redobló la apuesta. “Ahora hay que hacer los mellizos”, le propuso, según relató Franco entre risas a Pamela David. “Es duro, no me veo con dos hijos, es mucho", sostuvo y agregó que comenzó terapia para tratar una de las preocupaciones que le surgieron: "Sarah es una nena que nació en otra situación económica, nada que ver a la mía”.

