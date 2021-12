Barbie Vélez justificó en PH el casamiento con el hermano de su hermano: "Prolijos"

Barbie Vélez habló en PH, por Telefe, de su casamiento con Lucas Rodríguez, el hermano de su hermano Thiago.

La historia de Bárbara "Barbie" Vélez con Lucas Rodríguez, quien hoy ya es su marido, parece de película. Es que él es hermano de Thiago, que a su vez es hermano de la hija de Nazarena Vélez. Por lo tanto, durante su visita a PH Podemos Hablar (Telefe), la actriz respondió todas las consultas al respecto por parte del conductor de dicho programa de televisión, Andy Kusnetzoff.

Luego de una mediática separación con Federico "Fede" Bal, la joven encontró al amor de su vida más rápido y cerca de lo que imaginaba en aquella época. En 2018, ella decidió dar a conocer su nueva relación y generó mucha polémica en las redes sociales cuando anunció que se trataba de Lucas, hijo del fallecido Fabián Rodríguez, que fue pareja de su madre.

Entonces, Rodríguez y Vélez comparten un hermano en común: el pequeño Thiago Rodríguez (11), fruto de la relación del amor de "Naza" con Fabián, que se suicidó el 24 de marzo de 2014.

PH, por Telefe: Barbie Vélez justificó el casamiento con Lucas Rodríguez, el hermano de su hermano

En el programa de televisión liderado por Andy Kusnetzoff, el presentador le preguntó al respecto de semejante curiosidad y ella se animó a aportar detalles de cómo comenzó todo: "La familia ensamblada en este caso no ocurría, éramos dos familias que se juntaban el 23 de septiembre para el cumpleaños de Thiago. Nada más. Era el hijo del marido de mi mamá".

Más allá del parentesco lejano, la protagonista aclaró que el vínculo era casi nulo entre ellos: “En realidad nos conocíamos y no nos conocíamos. Nos veíamos en el cumple de Thiago y poco más... Nunca hubo convivencia ni vacaciones juntos”.

“Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años, cuando me hice amiga de su hermana Camila. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir... Recién ahí activamos y Thiago fue la persona más feliz del mundo”, profundizó. Además, "Barbie" Vélez reconoció que esperó bastante hasta sincerarse delante de su pequeño hermano: “No era cuestión de decirle a Thiago´ estoy saliendo con él´ y al otro día me separé. Había que ser prolijos, obviamente”.

Y, ante la polémica acerca del casamiento con Lucas Rodríguez, ella se defendió y completó: "Está claro que al final podíamos estar juntos".

Barbie Vélez y Lizardo Ponce aclararon qué pasó entre ellos

Por otra parte, la hija de Nazarena Vélez compartió el estudio de PH con un viejo amigo como el locutor e influencer, con el que en algún momento se distanció por una breve crisis entre ambos. “Hace un tiempo, capaz no nos vemos tan seguido, pero durante unos años fuimos muy amigos. Nos veíamos todos los días básicamente”, reconoció ella, mientras que él admitió que "hubo unas cositas...".

Barbie Vélez también habló de los rumores de pelea con Lizardo Ponce.

“Sí”, contestó Vélez, y agregó: “Pero entre nosotros nunca hubo una pelea. Fue un distanciamiento de diferentes momentos de la vida. Pero me pasa que lo veo hoy, después de años sin verlo, y es como que no hubiera existido el distanciamiento. Él no fue a mi casamiento, pero porque estaba en confinamiento y sólo pude invitar a 100 personas” “Yo tenía el regalo en mi casa”, acotó Ponce, a lo que la joven le retrucó: “¡Mandámelo!”.

Por su lado, Lizardo sentenció: “Tengo muy buenos recuerdos con ´Barbie´ porque nos acompañamos en un momento especial, aprendimos mucho en esa etapa. Y después, más allá de lo que fue pasando, creo que hay un buen recuerdo y un buen vínculo, que es lo más importante”.