Nazarena Vélez rompió el silencio sobre su hija, Barbie Vález: “No se juega con la salud”

Nazarena Vélez habló sobre la salud de Barbie Vélez, quien días atrás, había preocupado a sus seguidores con un llamativo posteo.

Nazarena Vélez habló despues de varios días de rumores que circulan en Internet sobre la salud de su hija, Barbie Vélez. Si bien fue la joven quien había contado públicamente que se encontraba enferma de la garganta, ahora Nazarena contó qué fue lo que realmente ocurrió e hizo un importante pedido.

En su descargo, Nazarena les pidió a los portales de noticias y usuarios de las redes que dejaran de exagerar y distorsionaron la información. Resulta que, días atrás, Barbi había contado en Instagram que estuvo una semana sin poder hablar por algunos problemas vocales bastante serios y que por eso necesitaba descansar. Por otro lado, decidió irse repentinamente de Twitter y cerrar su cuenta, generando todavía más incertidumbre.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar. Conocen un poco mi voz, saben que la tengo tomada todavía, pero no tenía voz”, expresó la hija de Nazarena a través de su cuenta de Instagram, para explicarles a sus seguidores que, por este motivo, había dejado de subir videos. Sin embargo, no dio más detalles y muchos se quedaron con la intriga.

Ahora, ante algunas noticias que no le cayeron bien, Nazarena explotó: “Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”.

El casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

En septiembre de este año, Barbie se casó con su novio, Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, la expareja de Nazarena que se quitó la vida en 2014. Según contó ella en diálogo con Intrusos, Fabían había tenido el presentimiento de que ellos iban a terminar juntos. “Fabi siempre supo que esto iba a terminar así. Siempre me decía: ‘Vas a ver que Barbie se va a enamorar de Luqui porque Luqui desde el primer momento flasheó con Barbie’”, relató la modelo.

“Y él era el que estaba convencido de que éste iba a ser el final. Y hoy, con el diario del lunes, digo: ‘Cuánta razón tenía este hombre, por favor’”, recordó. A pesar de que no hay un vínculo de sangre entre ellos dos, Barbie tenía miedo de contarle a su hermano Thiago por miedo a su reacción. “Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago”, explicó Barbie.

“Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, continuó. Afortunadamente, su hermano se lo tomó de la mejor manera, al igual que el resto de sus familiares y seres queridos, y le respondió: “Qué felicidad que estén juntos”.