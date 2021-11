Bake Off hundió a Lanata en el rating y en El Trece hay preocupación

Jorge Lanata atraviesa una compleja situación con el rating de la TV argentina. El periodista ultramacrista volvió a hacer un flojo papel al frente de PPT Box (Periodismo Para Todos) en El Trece y perdió de manera categórica con Bake Off, el reality de pastelería de Telefe que es un verdadero éxito. El canal de Grupo Clarín sigue sin poder encontrar la forma de levantar los niveles de audiencias y, como si fuera poco, el verborrágico conductor no deja de hacer papelones en cámara.

Durante la jornada del pasado domingo 7 de noviembre, Lanata realizó sus habituales críticas hacia el Oficialismo y también se dedicó a defender al macrismo. Por ejemplo, en uno de los tramos de su ciclo, se burló del ataque de Mauricio Macri al micrófono del movilero de C5N durante su ingreso al juzgado federal de Dolores para declarar en la causa de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, submarino hundido en 2017. Por otra parte, en Bake Off, se definieron a los finalistas del certamen: Facundo y Carlos.

Pero, ¿cómo fueron los niveles del rating de Lanata y Bake Off? Por un lado, para el conductor ultraopositor y El Trece hubo picos de 10,5 puntos. En tanto, por el lado de Bake Off, en Telefe cosecharon 16,8 puntos. De esta forma, dicho programa fue el más visto de la jornada del domingo. Cabe resaltar que este lunes por la noche será la gran final y también comenzará la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

Sin lugar a dudas, la llegada de MasterChef 3 significa un nuevo dolor de cabeza para Lanata, que a partir del próximo domingo deberá competir con el ciclo más visto en lo que va del 2021 y también el que rompió récords en 2020. Por lo tanto, El Trece tendrá un gran desafío para poder hacerle frente a las propuestas de cocina de Telefe y dar vuela la situación en la que se encuentra.

Días y horarios de MasterChef Celebrity 3

El reality de cocina de Telefe, conducido por Santiago del Moro, comenzará su tercera temporada el lunes 8 de noviembre de 2021. Aunque el horario no fue confirmado oficialmente todavía, todo indica que se transmitirá de lunes a viernes alrededor de las 22.30, con la posibilidad de que también haya programas los domingos. El jurado estará compuesto por los reconocidos chef del reality: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

La explosiva denuncia de Marcelo Longobardi contra Jorge Lanata por el escándalo en Radio Mitre

"La renuncia Longobardi la presentó el 26 del mes pasado a Radio Mitre. Hizo algo que me parece genial porque es la figura de la emisora, mide más que Lanata", anunció Guido Zaffora en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. Mostrando el perfil de Twitter de Longobardi en el que se ve al periodista ante un cartel gigante de CNN, Zaffora afirmó que se trataba de una "mojada de oreja para Lanata". Pero eso no fue todo, porque también reveló las palabras del periodista tras presentar su renuncia en Radio Mitre: "Sentí que Lanata me escupió en la cara".

En ese sentido, también resaltaron que si bien Longobardi no es un "hombre televisivo" como Lanata, su éxito en la radio es insoslayable. "Longobardi entre Radio 10 y Radio Mitre, hace 20 años que lidera la radio argentina", consideró Diana Deglauy en A la tarde. "Más allá de muchísimo dinero, Longobardi pidió perfil bajo. No quiere escándalos, no quiere que Lanata lo provoque. ‘Basta de exponerme, Lanata me expone todo el tiempo’, es lo que dijo. Eso es lo que más le molesta, que lo apure con el dinero, con intimidades de las que no quiere hablar", cerró Guido Zaffora.