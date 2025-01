Denunciaron en la Justicia al biógrafo de Javier Milei por discriminar a Esteban Bullrich

El autor de la biografía oficial de Javier Milei, Nicolás Márquez, fue denunciado ante la Justicia por sus dichos discriminatorios contra el ministro de Educación de Mauricio Macri, Esteban Bullrich, de quién dijo que “se le conoce no por su capacidad como funcionario sino por la enfermedad”. Las declaraciones del escritor provocaron fuerte repudio en las redes que terminó en una presentación penal en su contra.

La diputada nacional Lourdes Arrieta llevó a cabo la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 por las infracciones ley 23.592 artículo 1 y artículo 2, es decir, por actos discriminatorios. “Acabo de presentar una denuncia penal contra Nicolás Márquez, por sus declaraciones discriminatorias hacia el sr. Esteban Bullrich. Sus palabras vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad", publicó Arrieta en sus redes sociales.

Márquez, autor de la biografía oficial de Milei, atacó a través de su cuenta de X a Bullrich al comentar su posteo en el que se refería a la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, cuando el ex funcionario recordaba el aniversario de su asunción al cargo porteño. "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad", le contestó al ex senador. Ante esto, la diputada apuntó contra el escritor y afirmó que “decir que una persona 'solo es conocida por su enfermedad' no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación” e instó: “No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales".

El biógrafo de Javier Milei atacó a Esteban Bullrich y luego pidió disculpas

La polémica comenzó cuando Bullrich publicó un recuerdo de cuándo juró como ministro de Mauricio Macri en 2010 en el gabinete porteño. "Un día como hoy, hace 15 años, asumió el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias Mauricio Macri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro", escribió el exfuncionario de Macri.

Tras el post, Márquez citó retrucó: "No se te conoce por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad". "Ojalá lo puedas superar", disparó Márquez, sobre la enfermedad que padece Bullrich.

Los dichos fueron repudiados entre los usuarios de X, por lo que horas después, Márquez pidió disculpas: "OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich. Dicho esto, lamento profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero porque como católico creo en los milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM".