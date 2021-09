Bake Off Argentina volvió a Telefe y explotaron los memes en redes sociales

Ya se estrenó la tercera temporada de Bake Off Argentina, el reality de pastelería amateur de Telefe.

Bake Off Argentina estrenó su tercera temporada hoy, lunes 13 de septiembre, a las 22:30 horas. Desde su gran éxito el año pasado, generando 16,4 puntos de rating en la final, el reality show de pastelería se convirtió en uno de los preferidos tanto por los seguidores de Telefe como por la audiencia en general. Por otro lado, el hecho de que los usuarios de Twitter comenten el programa minuto a minuto contribuye mucho con este enorme éxito. Una vez más, los internautas subieron memes de los momentos más divertidos y tensos.

“¿Estarán preparados para afrontar las técnicas más complejas y enfrentar las citicas del jurado? Mantenerse en la competencia no será nada fácil. La pastelería es sabor, delicadeza, exigencia", comenzó Paula Chaves, la conductora de Bake Off Argentina. En este primer capítulo, el desafío fue hacer una torta que cuente sus historias personales.

Al explicar la consigna, Paula les dijo que debían cocinar "una torta que represente el momento exacto en el que son o fueron felices". "Para la torta que tienen que presentar tiene que tener al menos un sabor de bizcochuelo y un relleno", sentenció. Uno de los participantes favoritos en Twitter es Gabriel, un taxista que sueña con ser pastelero y tener su propia pastelería y servir té y café con sus propias preparaciones. "Vengo a divertirme, a conocer gente y a aprender. Esos son mis objetivos", expresó.

En Twitter, muchos usuarios se conmovieron con su historia y ya dijeron que es su favorito. Otro de los concursantes, Facundo, quiso hacer una torta que represente una playa, algo que personalmente significa mucho para él. Al escuchar lo complejo que resultaba su idea, Damián Betular le adivrtió: "Todo lo que querés hacer lleva tiempo, así que poné primera".

Los memes en Twitter por el comienzo de Bake Off Argentina 3

Quién ganó el primer capítulo de Bake Off Argentina

"Hay dos, pero sin lugar a dudas uno reúne más condiciones", adelantó Dolli Irigoyen. Hernán y Silvina fueron los dos ganadores de este primer tramo y, como premio, ganaron cinco minutos extra para el desafío del próximo domingo en Bake Off Argentina. Por otro lado, Ximena, Gino y Celeste fueron llamados al frente. A Ximena, Dolli le dijo que su performance no había sido del todo buena y que tenía que concentrarse para la próxima, mientras que a Celeste le dijeron que tuvo aciertos pero que tenía que tomar mejores decisiones a la hora de planificar. A Gino, Betular le dijo: "No pierdas la diversión, pero no te distraigas. Una distracción te puede dejar afuera de la compertencia". Finalmente, el pastelero del día en Bake Off Argentina fue Hernán.

¿Cómo va a ser la tercera temporada de Bake Off Argentina?

"Como ustedes saben, este año la competencia es diaria. Así que vamos a necesitar que pongan todo su amor par allegar a la gran final", expuso Paula. "El que se consagre como el gran pasteleruo amateur se llevará el premio de 1 millón 500 mil pesos. Deberán cocinar todos los días y el que mejor lo logre en cada jornada se llevará cinco minutos extra para la gran prueba del domingo", agregó.

"Ese día, y evaluando su desempeño, uno de ustedes se consagrará como el mejor pastelero de la semana, mientras que otro deberá eliminar la carpa". "Pero no solamente van a tener que dar lo mejor de usteddes: van a tener que seducir a un jurado de tres pasteleros con una enorme trayectoria. Lo más complicado para ustedes es que son súper exigentes", destacó.