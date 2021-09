Bake Off Argentina: explotaron los memes por el extraño filtro de colores que le pusieron al programa

Los usuarios de Twitter notaron que Bake Off Argentina tiene una colorimetría muy rara y llovieron los memes.

Bake Off Argentina, reality show de pastelería amateur de Telefe.

Bake Off Argentina estrenó su tercera temporada el lunes 13 de septiembre. Tras su gran éxito el año pasado durante la pandemia, con un increíble nivel de rating, el reality show de Telefe volvió con más pasteleros amateurs y más desafíos. Día a día, los seguidores del programa lo comentan en Twitter mientras lo miran, y una de las preguntas que más resonó en la plataforma fue: ¿Bake Off tiene un filtro de color? ¿Por qué las tonalidades se ven tan extrañas?

Según muchos internautas, los colores de Bake Off Argentina se ven claramente alterados por un filtro de tonos rosados, como los de Instagram, pero de una forma excesivamente notoria e incluso molesta. Hoy, la conductora Paula Chaves se convirtió en tendencia en la red social porque según los twitteros su cara se veía especialmente afectada por estos colores. Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar.

Esto les llama poderosamente la atención a los seguidores de Bake Off Argentina ya que en ediciones anteriores la fotografía se veía mucho más natural. Mientras algunos lo compararon con la colorimetría de las películas de Crepúsculo, otros encontraron similitudes con los filtros de Retrica, la famosa aplicación para editar fotos que todo el mundo usaba en 2012 y que hoy en día nadie volvería a descargarse.

Los memes por los filtros de Instagram en Bake Off Argentina

Bake Off Argentina: el desafío técnico

En esta nueva edición, el segundo capítulo de la tercerca temporada de Bake Off, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío técnico, muy distinto al creativo de ayer. “Hoy, martes, se enferntearán a un clásico de Bake Off: el desafío técnico. Deberán prestar mucha atención y seguir paso a paso lo que dice la receta y usar todos los ingredientes. Nuestro jurado no estará presente cuando hagan las presentaciones en la carpa, sino que los evaluará luego sin ver quién hizo cada preparación”, les adelantó Paula.

El desafío de la fecha fue hacer un arrollado de merengue. Para que salga lo más perfecto posible, en los desafíos técnicos los participantes de Bake Off Argentina tienen que tomar nota, medir las proporciones con una regla y dibujar el postre en un cuaderno, para que no se les pase ningún detalle. Damián Betular les explicó a los concursantes de Bake Off que debían hacer varios tipos de merengue diferentes: “En la base, un merengue de almendras seco y crocante, luego el arrollado y por último, esa decoración de merengue italiano”. “En mi vida vi algo así”, dijo un participante “¿Cómo se hace eso? ¡Es imposible!”, se quejó otro.