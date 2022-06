Bajaron a Romina Pereiro de Telefe y Yanina Latorre apuntó contra Rial: "Hubo mucha presión"

Yanina Latorre deslizó que Jorge Rial estaría detrás de la decisión de Telefe de bajar a Romina Pereiro de su nuevo trabajo en el canal.

En LAM contaron que desde Telefe les confirmaron que Romina Pereiro no llegaría finalmente un nuevo ciclo de la señal y Yanina Latorre no dudó en apuntar contra Jorge Rial. "Me hace acordar a la Niña Loly", disparó la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Cabe recordar que Latorre está enfrentada al conductor de Argenzuela desde hace años y cada vez que tienen la chance, se atienden mutuamente.

Romina Pereiro contó en sus redes sociales que estaba "re feliz" por volver a la televisión, donde iba a empezar a participar de Ariel en su salsa, el ciclo que el próximo lunes 13 de junio comenzará por la pantalla de Telefe. Pero en las últimas horas Ángel de Brito confirmó en LAM que la nutricionista deberá esperar para estar en la pantalla chica nuevamente ya que desde la señal de ViacomCBS la bajaron a poco de empezar en el ciclo que estará conducido por Ariel Rodríguez Palacios.

"Desde Paramount y Telefe me informaron que Romina no va a estar en el programa por decisión de ellos. Me dijeron que no hay reemplazo y que no va a estar porque 'hubo mucha presión'", contó De Brito en la emisión del jueves de LAM. En ese sentido, Pía Shaw destacó que habían filmado un video promocional del nuevo ciclo y se destacaba la ausencia de la nutricionista. Por su parte, De Brito explicó que no había podido hablar con Pereiro, pese a la confirmación de Telefe.

Yanina Latorre apuntó contra Jorge Rial

Fiel a su estilo y a la pésima relación que tiene con Rial, Yanina Latorre no desaprovechó la oportunidad para disparar contra el histórico conductor de Intrusos. Aunque primero apuró a De Brito al consultarle si había preguntado quién había presionado para que Pereiro no se sumara a Telefe. El conductor replicó que estaba esperando una respuesta y remarcó que era poco probable que se lo revelaran ya que "son cosas que no te contestan".

"Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos", sumó picante Latorre, recordando a Mariana Antoniale, una pareja anterior de Jorge Rial. En ese sentido, De Brito recordó: "La Niña Loly se quejó alguna vez que no la ponchaban en un canal". Además, el conductor reveló que "alguien llamó para que la saquen del Bailando sin teléfono ni nada", mientras que Latorre aseguró que Antoniale "terminó dejando todo" porque solamente una marca la contrataba.