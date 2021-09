¿Bajaron a Mirtha Legrand? La decisión que generó enojos en El Trece

En el último fin de semana antes de las PASO, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale se meten de lleno en el cierre de campañas en una firme militancia macrista. Pero un inesperado detalle capturó la atención de los seguidores del programa.

Las Elecciones 2021 están por llegar y ante el inminente cierre de campañas la diva de las cenas y almuerzos, Mirtha Legrand, salió a disparar toda su artillería pesada a favor del macrismo. Pero cuando todos pensaban que La Chiqui se haría cargo de las mesazas los flyers que lanzaron en El Trece dicen todo lo contario. Con Juana Viale a la cabeza los seguidores de la histórica conductora piden explicaciones en redes sociales, ¿Qué pasó con Mirtha?

La decisión de apoyar al macrismo está más presente que nunca en las nuevas mesazas de Mirtha Legrand y su nieta. Tal es así que la noche del sábado los invitados serán el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora precandidata por la Ciudad María Eugenia Vidal, y los periodistas militantes del macrismo Alfredo Leuco y Guadalupe Vázquez.

Por otra parte, el domingo la mesaza se torna más ecléctica y Mirtha y Juanita dan un poco más de espacio a la diversidad partidaria. Los invitados al histórico "Almorzando" serán el precandidato a diputado por la Provincia Florencio Randazzo, quien en los últimos días salió a jugar fuerte contra Alberto Fernández, el periodista macrista Osvaldo Bazán, la periodista deportiva Chechu Bonelli y la estrella del momento, el cantante L-Gante.

Santi Maratea se le plantó a Mirtha Legrand y solo estará en su mesa con una condición

Santiago Maratea reveló en sus redes sociales que fue invitado a uno de los ciclos de Mirtha Legrand en El Trece, que actualmente son conducidos por Juana Viale, pero que no aceptó a la primera de cambio. El influencer se comunicó con la producción y les dejó saber que solo se sentaría en la mesa de la diva de los almuerzos si estaba él solo.

A través de su historias de Instagram, Santi Maratea comentó que lo llamaron de la producción de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Story Lab, aunque no aclaró para cual de los dos programas sería. “¿Vas a lo de Mirtha?”, le consultó un seguidor. "En esa", respondió el instagramer.

Luego de comentar que si Mirtha lo quiere en su mesa él moriría de emoción, aseguró que "estamos en una pulseada", a la vez que dejó en claro el requisito que tuvo para asistir: "Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no", lanzó. El conductor de PPT tuvo un mano a mano con Juana Viale semanas atrás.