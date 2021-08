Baby Etchecopar, violento y sacado contra Alberto Fernández: "Macri vuelve a ser presidente"

El panelista de A24 criticó al presidente por abrir el debate sobre la legalización de la marihuana. Pidió privatizar los servicios públicos y que vuelva Cambiemos en 2023.

El panelista ultra opositor Baby Etchecopar volvió a arremeter con violencia al aire en su programa de cable A24 contra el presidente Alberto Fernández y vaticinó que Mauricio Macri volverá a ser presidente en las elecciones de 2023.

En un comentario editorial titulado "Qué haría yo si fuera presidente", el actor devenido en periodista pidió privatizar todos los servicios públicos, "armar bien al Ejército" y que los diputados no cobren sueldo "y trabajen gratis".

"Los políticos quieren seguir cagando de hambre y privilegiando la marihuana y el aborto", opinó Etchecopar. Sin ponerse colorado, el conductor radial pidió por la vuelta de Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula, el binomio que perdió las elecciones en 2019 ante el Frente de Todos. Y fue más lejos: le pidió al aire a Patricia Bullrich que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios.

"Macri vuelve a encabezar la oposición y eso los tiene preocupados", dijo Etchecopar. De hecho, varios dirigentes del frente opositor salieron a despegarse del ex presidente y lo quieren lejos de la campaña electoral por su pésima imagen luego de estrepitoso fracaso de su administración.

Furia contra Alberto

Etchecopar arremetió contra el presidente por poner en agenda la legalización de la marihuana. "Alberto se quiere ganar al público marihuanero y a los pibes que tienen el cerebro explotado", espetó el animador.

"Es un recurso pedorro, berreta y demagógico, sin fundamentos cuando el país se está incendiando", consideró Etchecopar en su comentario editorial. El presidente se refirió a la legalización del cannabis en una entrevista con el ciclo Caja Negra y generó debate entre los sectores conservadores.

"El consumo de la marihuana se expandió, muchos jóvenes la consumen. También es cierto que genera perjuicios a la salud", admitió el mandatario. Y señaló: "Habría que preguntarse, no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud es mayor o menor que el daño que hace el tabaco o el alcohol. Este último, es el más importante que tenemos, un inmenso problema, y no hay restricciones".

Ante ese escenario, Etchecopar -conocido por su estilo reaccionario, violento y de abierto apoyo al macrismo- salió a contestarle al presidente. "Alberto, no te sale hacerte el hippie. La legalización no es un tema premium. El país no se mueve si legalizamos la falopa", disparó en su programa de cable.