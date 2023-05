Baby Etchecopar hizo el anuncio que no le gusta a Jey Mammón: "Él no quiere"

Baby Etchecopar lanzó declaraciones sobre Jey Mammón que hicieron ruido en el universo de la televisión y el espectáculo.

Baby Etchecopar volvió a hablar de Jey Mammón en medio de rumores que lo acercan de vuelta a la televisión. En este caso, se refirió a la denuncia pública por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, que prescribió en la Justicia, y realizó una declaración que puso contras la cuerdas al exconductor de La Peña de Morfi.

"Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir", expresó Etchecopar en diálogo con LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV. El periodista que trabaja en A24 ya había deslizado una especie de apoyo a Jey Mammón cuando lo entrevistó tiempo atrás.

"Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar el culo a la jeringa", consideró. En este sentido, lo puso en compromiso y dijo que lo contrataría para que vuelva a los medios a trabajar con él.

"En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo. Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pero el día que él se decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema", sostuvo. En el cierre del móvil con LAM, Etchecopar soltó: "Yo maté a un hombre, todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida".

Se pudrió todo en América: Tinelli recién llegó y ya "boludeó" a Baby Etchecopar

Marcelo Tinelli es el nuevo gerente artístico del canal América y también tendrá injerencia en la señal de cable A24. Es por esta razón que, en las últimas horas y tras pocas semanas desde su desembarco, el exconductor de El Trece tuvo palabras irónicas hacia Baby Etchecopar. "Lo boludeó un poquito", analizaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Con la llegada de Marcelo Tinelli, Baby Etchecopar lo advirtió públicamente y avisó que no permitirá que le den ordenes y que su programa (Basta Baby) no se modificará. En este sentido, y en diálogo con Socios del Espectáculo, "El Cabezón" respondió: "Dijo que no va a recibir ninguna orden mía, dijo Baby Etchecopar. Yo, la verdad, lo banco a Baby, lo admiro mucho y le digo que tiene razón, y aprovecho para decirle que me parece bien que no reciba ninguna orden mía”.

“Al contrario, yo voy a ir un día al programa de él con un anotador y quiero que él me diga las órdenes a mí y voy a anotar todas las cosas que él me diga para ponerlas en práctica en la pantalla de América. Yo creo que él sabe mucho más que yo de esto, así que valoro lo que dice”, sentenció Marcelo Tinelli. En ese momento, los periodistas de Socios del Espectáculo coincidieron en que "El Cuervo" lo "boludeó" al periodista de A24.