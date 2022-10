Baby Etchecopar fulminó a Thiago de Gran Hermano: "Oportunismo berreta"

Baby Etchecopar emitió su opinión sobre Gran Hermano y no se privó de lanzar un afilado "palito" contra Thiago, uno de los participantes que se ganó el corazón de los televidentes.

Gran Hermano se convirtió en la apuesta ganadora de Telefe y cada vez son más los televidentes que siguen los escándalos de la casa más famosa del país. Las repercusiones de la eliminación de Holder y la polémica con Alfa llegaron hasta Baby Etchecopar, quien fulminó al reality y criticó a Thiago, uno de los participantes que se ganó el corazón de las redes.

"No sé quién es Holder, pero no me gusta Gran Hermano. Me parece que el programa barre en la Argentina y lo que queda en el embudo lo lleva, son lo peor de cada casa. Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos porque, después, vos no laburás y lo ponen a Alfa a hacer notas. Creo que es un gran semillero de inútiles que después nos tenemos que fumar", sentenció Baby, en diálogo con un móvil Intrusos (América TV).

En tono crítico, el polémico conductor de Rivadavia agregó: "Esta es una sociedad de gente que no tiene para comer, esos sí tienen para comer. Ahí adentro hay un montón de gente que se jacta de ser inútiles y los argentinos que estamos afuera somos todos útiles. El que se va a encerrar ahí busca un curro, cómo llegar, cómo trepar. Lo malo de Gran Hermano es que estas discusiones tapan otras realidades, perdemos tiempo al divino botón hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos de como está el país"

Pero cuando le consultaron su opinión sobre Thiago -el joven participante que en su presentación reveló que trabaja en el mercado central y junta cartones- arremetió: "Eso es oportunismo berreta y demagogia. Hay dos mil chicos que juntan cartones, pero esto es como querer demostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar y no, el pibe no tiene posibilidades de llegar. A este lo eligieron y lo usan como humilde, ¿entendés? La realidad de lo bueno sería que no haya ningún chico que por ser humilde tenga que estar en un programa de televisión".

Así, Etchecopar se suma a una lista de figuras que se mostraron disgustadas con Gran Hermano y usaron las redes sociales para dejarlo asentado. Una de las últimas fue la periodista macrista Viviana Canosa, quien tuiteó: "¿Cómo puede ser que con todo lo que sucede en Argentina, en la tele solo se hable de Gran Hermano?".