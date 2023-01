Aumenta la tensión: Julieta invitó a dormir a Marcos en Gran Hermano

En medio de los coqueteos constantes, Julieta se atrevió a invitar a dormir a su pieza a Marcos. Qué respondió el participante de Gran Hermano.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio vienen incrementando las tensiones desde hace bastante tiempo en Gran Hermano. En esta oportunidad, la joven de 20 años invitó a dormir al salteño mientras se encontraban en la misma habitación, decisión que sorprendió a los seguidores del reality show de Telefe.

Camila, Agustín, Marcos y Julieta estaban en la misma pieza, cuando de repente, el oriundo de Salta se levantó para irse a su cama. "Ay, siempre te vas. El primo huye de los quilombos”, le dijo mientras se retiraba, y agregó: "Si quieren pueden quedarse a dormir acá".

"Sí, hagan pijamada", expresó Camila, alentando para que se quede. Sin embargo, Marcos se dirigió hacia la puerta e hizo caso omiso a la propuesta. Tras su postura, en las redes sociales hablaron sobre este tema y expresaron un notable descontento por no aprovechar la oportunidad.

"Juli quería que se quede el primo nomás a dormir"; "Juli quería que duermas con ella primo, activá"; "Ella no quiere que se vaya"; fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Gran Hermano. En la emisión del jueves 5 de enero, hubo otra situación entre ambos, y fue cuando Julieta lo piropeó diciéndole "sos hermoso".

La insólita condición de Gran Hermano para que Julieta Poggio festeje su cumpleaños

Julieta Poggio aprovechó el resultado de la placa de nominados y, al ver que no estaba en riesgo de eliminación para el domingo, sorprendió a Gran Hermano en el confesionario con un particular pedido. El lunes 9 de enero, la participante cumple 21 años y pidió poder festejar en la casa con una "pool party", pero la producción no se la hizo tan fácil.

Poggio pidió festejar su cumpleaños debido a que, como cumple en enero, casi nunca lo puede festejar porque la mayoría de sus amigos están de vacaciones. Por este motivo, la voz de Gran Hermano decidió cumplirle su petición siempre y cuando ella cumpliera con una "misión especial" antes del domingo por la noche.

“Bueno, hablemos un poquito de lo de ayer, de los negocios. Me pediste una fiesta en la pileta por tu cumpleaños y estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo. Siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte”, empezó por decirle Gran Hermano a Julieta luego de convocarla al confesionario.

En este marco, continuó: “Yo se que te gusta mucho bailar y el desafío que te propongo es que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos". Ante la dificultad que podría presentarle el desafío, Gran Hermano añadió: "Podés pedir ayuda, pero sin mencionar esto que es un secreto entre vos y yo. Tenés tiempo hasta el domingo hasta la noche”.