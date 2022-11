Así fue la reacción de los participantes cuando El Wandi entró en Gran Hermano: "Es un loco"

Los miembros de Gran Hermano fueron al cuarto cuando el influencer se trepó a la pared de la casa y se asomó al patio y ahí debatieron sobre lo ocurrido.

Lucila y María Laura de Gran Hermano les contaron a sus compañeros de reality cómo fue el momento en que vieron a "El Wandi" en el borde de una de las paredes del patio de la casa. "La Tora" reconoció al joven y puso en contexto al resto de los concursantes sobre el personaje que el influencer interpreta en sus redes.

"'El Wandi' es un loco que se cola (sic) en todos los lugares y entró a la casa", soltó Lucila ante las preguntas de sus compañeros, sorprendidos por lo ocurrido en la casa de Telefe. Por su parte, María Laura contó que ella estaba fumando en el patio cuando el influencer se asomó por la pared trasera con su celular en la mano para capturar imágenes de lo que los concursantes hacían en el patio.

La estrella de TikTok compartió en sus redes sociales el video sobre cómo logró ingresar en la casa y también el momento en que pudo filmar lo que ocurría en el patio. "Averiguamos por dónde meternos y esta es una entrada muy potable. Así que vamos a intentarlo. Bueno gente, la casa de Gran Hermano está ahí. Vamos a subirnos acá. No lo voy a negar, estoy un poco ansioso", soltó "El Wandi" antes de entrar a la casa. Y agregó: "Acabamos de trepar por ahí. ¿Quieren ver la casa de Gran Hermano? La van a ver. El Wandi, papá. ¿Qué hago? ¿Les tiro la remera? No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Vinimos para romper. Tiro la remera y me tengo que ir rajando".

El acercamiento de Nacho y Thiago y el comentario de "Alfa"

Los participantes de 19 años se muestran cada vez más cerca, en situaciones de mimos y caricias, por lo que se especula con una posible relación de pareja entre ellos. "Thiago, te querés voltear a Agustín, ahora ya le estás agarrando el pelo a Nacho. Pará, sos un hijo de puta. Mirá cómo le toca el pelo, parece una parejita. Sos un hijo de puta, vos de acá sin ponerla no te vas", soltó el concursante de mayor edad de la casa cuando vio a Thiago acariciando a Nacho.

"Estamos hablando", respondió Thiago en medio de risas nerviosas, mientras que Nacho no dijo nada y soplo miró hacia adelante con una sonrisa.