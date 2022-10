Aseguran que Viviana Canosa quedó fuera de los Martín Fierro de Cable "por miedo a lo que pueda decir"

Fue Amalia Granata la encargada de revelar los motivos por los que APTRA dejó afuera de las ternas a la exconductora de Viviana Canosa.

Viviana Canosa no irá a los Martín Fierro de Cable.

Se reveló el polémico motivo por el que Viviana Canosa quedó afuera de las ternas nominadas para los Martín Fierro de Cable. Una vez conocidos los programas elegidos para competir en los famosos premios, salió a la luz el insólito motivo por el que APTRA no incluyó a la conductora opositora y su programa Viviana Con Vos en las categorías.

La encargada de revelar la información fue Amalia Granata en Polino Auténtico, programa radial del que es columnista durante los fines de semanas. Allí, la Diputada Provincial por Santa Fe contó los motivos por los que Viviana Canosa no estará presente en los premios con su programa.

"De la no nominación de Canosa tengo información. En realidad parecería que APTRA no quería correr riesgos de poner a Viviana", empezó por decir Amalia en Radio Mitre. Luego, añadió: "No quieren que la voten y después ella suba al escenario. Tendrían miedo de lo que ella podría llegar a decir".

En ese sentido, Granata finalizó el tema con una contundente opinión sobre las ternas anunciadas. "Y, la verdad, es que las ternas tampoco me cierran ¡En todas hay alguien de Crónica! ¡Disimulen un poco!", sentenció en referencia al canal elegido para emitir las premiaciones.

Viviana Canosa, confirmada en TN: "Mucho para decir"

Viviana Canosa realizó un anuncio inesperado a través de sus redes sociales. La periodista que renunció de A24 vuelve a la televisión y confirmó que estará en TN Todo Noicias, sin dar muchos detalles respecto a la dinámica del programa ni tampoco quiénes la acompañarán.

"La semana que viene si Dios quiere nos vemos en la tele", indicó Canosa, quien será entrevistada en un ciclo de la televisión. "Voy a visitar a un querido amigo y gran periodista. Los mantengo al tanto. Mucho para decir", agregó en un posteo hecho mediante su cuenta de Twitter.

Su presencia en TN fue revelada por ella misma, en plena interacción con sus seguidores. "Seguramente con Jony Viale", expresó un usuario. "No, con Jony ya estuve. Esta vez le toca a otro amigo de TN", precisó Canosa. Cabe recordar que se encuentra sin trabajo desde su renuncia a A24 que ocurrió a principios de agosto de 2022.

La periodista ya se mostró en otras oportunidades. Por un lado, rompió el silencio a través de cuenta de Instagram en un vivo, en el que contó todos los detalles de la situación que le tocó vivir; y por el otro, fue entrevistada por Jonatan Viale en La Nación Más. Semanas después, volvió a aparecer en sus redes sociales.