Ariel reveló una impensada actitud de Alfa en Gran Hermano: "Apichonado"

El exparticipante expuso a su compañero de 61 años y reveló un detalles poco conocido de él dentro de la casa.

Ariel Ansaldo continúa con su recorrido por los diversos programas de televisión tras haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano. Y en una de sus últimas visitas a un ciclo de Telefe, el parrillero volvió a profundizar sobre su vínculo con Walter "Alfa" Santiago y reveló un dato desconocido sobre su relación.

En diálogo con A la Barbarossa, Ansaldo volvió a referirse a su complicada relación con Walter "Alfa" y reveló cómo sintió que cambió su vínculo en sus últimos días en la casa. "Yo pensaba hacer la fulminante, el tema es que no tenés tanta lucidez ahí adentro. Yo pensé que Alfa le iba a decir a Camila 'dejámelo a mí que yo quería ir a placa con él'", empezó por decir el parrillero.

En este marco, profundizó sobre cómo sintió que cambió su vínculo con la participante en el último tiempo y aseguró que Walter "se sentía intimidado por él". "Alfa no me podía seguir la mirada en ninguna discusión, revean las discusiones que teníamos, empezábamos a argumentar y se iba", confesó Ansaldo.

Luego, profundizó: "Se callaba, no me podía y eso es lo que desestabilizaba. No poderme sacar, verme y no poder descifrarme". Además, expuso: "La última semana, ¿eso no lo vieron?, lo llamaba a la pileta y me decía ahora voy. Estaba apichonado"

En tanto, Ariel explicó su punto de vista sobre la situación que desencadenó su pelea con el "hermanito". "Yo no le quise hacer la del dedo, yo no le quise hacer nada, cuando ves algo que no va, no le querés hacer", empezó por decir sobre la situación en la que Ansaldo apuró a Alfa por meterle un dedo en la boca dormida a Camila. "Yo le dije basta Alfa por ahí no se va, todo lo demás fue cuando me vino a buscar a la habitación y demás", sentenció.

Alfa explotó tras ser nominado e hizo el gesto menos pensado a la cámara: el video

Walter "Alfa" Santiago se mostró algo molesto tras la gala de nominaciones del programa de Telefe, en la que quedó en placas y peligra su continuidad en el reality show. El participante más longevo de la competencia evidenció su malestar, debido a que sabe que tendrá que enfrentar una gala de eliminación difícil el próximo domingo.

"Alfa" quedó nominado tras las votaciones de todos los participantes de la casa junto con Camila, Romina y Lucila "La Tora". Dado que Julieta Poggio fue quien ganó la prueba de la semana, lo que le dio inmunidad en esta nominación y la posibilidad de sacar a uno de los nominados de la placa, "Alfa" sabe que no va a ser salvado ya que Julieta tiene más afinidad con otros nominados.

Una de las cámaras de Gran Hermano hicieron una toma de "Alfa" mientras el participante estaba recostado en una silla, con los pies sobre la mesa del comedor de la casa de Telefe. El participante aprovechó ese momento para enviarles un contundente mensaje a los televidentes y se tocó dos veces a cabeza mientras miraba fijo a la cámara, para pedirle a la gente que votara a consciencia.