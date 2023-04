Ariel Ansaldo y el descontrolado reencuentro de los hermanitos: "Los voy a echar a todos"

El exparticipante del reality realizó un reunión en su parrilla pero la situación se fue de las manos.

A una semana de la final de Gran Hermano, Ariel Ansaldo organizó una reunión con los exhermanitos en su parrilla y la situación se descontroló. Según mostraron en redes sociales, el festejo se extendió hasta la madrugada y el anfitrión tuvo que tomar medidas drásticas.

De acuerdo con lo que mostró Agustín Guardis en sus historias de Instagram, en donde aparecen Camila Lattanzio y el anfitrión, la reunión se realizó en el restaurante que tiene Ariel y al cual llama El Quincho de Ansaldo. Sin embargo, parece que la fiesta se extendió más del horario pactado y el dueño lanzó una fuerte amenaza a la cámara.

Agustín enfocó a Ariel con su celular, quien estaba utilizando una máscara de lucha libre y se la quitó para manifestar su cansancio. "Son las tres y cuarto de la mañana, los voy a echar a todos", lanzó Ansaldo hacia la cámara con un tono humorístico pero visiblemente agotado.

Ante esto, el participante apodado como "Frodo" replicó: "No paramos más". Aunque si bien el entorno se vio amistoso y festivo, Camila y Agustín fueron los únicos que aparecieron en cámara, por lo que se desconoce si los demás hermanitos fueron al festejo o incluso si fueron invitados.

La impensada propuesta a Alfa de Gran Hermano para las Elecciones 2023: "Me ofrecieron"

Walter "Alfa" Santiago brindó declaraciones por fuera de su paso por Gran Hermano y sorprendió con su revelación. Es que el polémico exparticipante del reality show de Telefe dijo que le ofrecieron ser candidato desde distintos frentes políticos en la antesala de las Elecciones 2023.

"Alfa" fue invitado para hablar de otros temas, independientemente del personaje que forjó en Gran Hermano. El exparticipante, que en más de una oportunidad se mostró en contra de las políticas del peronismo y el kirchnerismo, habló en el programa Más Realidad conducido por Jonatan Viales por LN+.

Lo que sorprendió a todos es que reveló las propuestas que recibió ni bien salió del reality show de Telefe que condujo Santiago del Moro. "Me han ofrecido puestos políticos, a todo el mundo le dije que no. Me ofrecieron ser candidato para concejal, para el partido tal, para otro partido. De un montón de partidos", expresó.

"Alfa" tiene un pasado macrista reconocido, ya que mientras se encontraba como participante de Gran Hermano se filtró una foto junto a Mauricio Macri. Además, cuando se fue eliminado en el mano a mano con Romina Uhrig, exdiputada del Frente de Todos, lanzó comentarios al aire hacia el oficialismo. "No soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo, hay que saber", sostuvo sobre las ofertas que rechazó.