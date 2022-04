Argentina campeón: Brian Parkinson ganó el Mundial de Pasapalabra

El histórico ganador del rosco argentino ahora es el mejor del Mundo. Derrotó a un uruguayo en la final.

Brian Parkinson, uno de los participantes más recordados de la versión argentina de Pasapalabra, consiguió el título de campeón del Mundo tras vencer al participante uruguayo en el certamen desarrollado en Chile.

El argentino, recordado por sus logros en el programa de Iván de Pineda durante 2021, derrotó en la final a Inti Lencina y sumó una nueva proeza a su historial en el juego. Debido a su victoria, Parkinson se llevó 28 millonmes de pesos chilenos, unos cinco millones de pesos argentinos (alrededor de 40 mil dólares. "Es impresionante... El sueño de poder comprarme un departamento está mucho más cerca", aseguró al ganar. Además, le dedicó la victoria a su novia, quien lo anotó para participar en Argentina; a sus hijos; a su familia; amigos y compañeros de trabajo.

Ya luego de la victoria, fura del aire, Parkinson apuntó: "Es increíble, no lo puedo creer todavía. Me estuve preparando para que pasara pero no lo veía tan posible". En tanto que sobre el dinero, afirmó que lo utilizará para "seguir en el plan de la vivienda propia, ahora estoy mucho más cerca". También, alantó a otras personas a que participen del juego: "Que se anoten, que está buenísimo, la van a pasar bárbaro y se van a divertir".

Cómo fue la victoria de Brian Parkinson

"Estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla", esa fue la última definición que tuvo que descifrar Parkinson para adivinar la palabra. "Vasera", respondió el joven de 33 años antes de explotar de alegría con la confirmación de que la respuesta era correcta.

​​​El Mundial de Pasapalabra, que reunió a 40 participantes de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y España, comenzó para Brian el lunes pero no tuvo un buen debut. ​Si bien Parkinson perdió en el debut, tuvo una segunda oportunidad y no la desaprovechó para convertirse en el primer campeón del Mundo.

Parkinson ya era desde el 28 de julio pasado el campeón argentino. En el concurso nacional, el joven tuvo 99 participaciones, según el historial del certamen desde sus inicios en El Trece y su paso a Telefe. En total, Brian Parkinson acumuló una suma de 1.760.000 pesos argentinos.

Tinelli tomó una drástica decisión: Chau Showmatch

El futuro de Marcelo Tinelli en la televisión argentina es todavía una incógnita, aunque algunos detalles comienzan a develarse. En las últimas horas se filtró que el conductor dejará de hacer Showmatch, su histórico programa en la pantalla de El Trece.

Si bien la vuelta está garantizada, una decisión de Tinelli sorprendió a propios y extraños. Después de una mala temporada en 2021, el "Cabezón" definió el fin de Showmatch y la creación de una nueva apuesta para cambiar de aires. De esa forma, el conductor le pone fin a uno de los programas históricos y más exitosos de la TV argentina. El ciclo comenzó en Telefe como Videomatch en 1990 y se transformó en El Show de Videomatch en 1995; en 2005 se rebautizó como Showmatch al pasar a Canal 9 y un año después desembarcó en El Trece