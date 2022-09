Antonio Laje rechazó la movilización en apoyo a Cristina Kirchner: "Un disparate"

El conductor apuntó contra los medios por avivar la violencia social pero también expresó su desacuerdo por el feriado y manifestación en favor de la democracia.

Tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, los medios se solidarizaron y repudiaron el hecho. Uno de ellos fue Antonio Laje, quien cuestionó la incentivación de la violencia por parte del periodismo y la clase política pero también apuntó contra Alberto Fernández por el decreto del feriado nacional y el llamado a la convocatoria.

En primer lugar, el periodista cuestionó a la custodia de la vicepresidenta y su accionar durante todo el escalofriante momento. "Ir firmando libros y la custodia la deja cruzar sola, se pone atrás. Si era un objetivo, la pintaron de rojo y blanco con un círculo. Rarísimo lo que hace la custodia", opinó.

"Qué es mejor para la Argentina, porque es fundamental que la clase política empiece a pensar en el bienestar de todo el país y no de sus propios intereses. La Argentina entra en un estadio de crisis institucional gravísimo. Cuando te atentan contra una figura del peso, sin importar amores u odios, de Cristina Fernández de Kirchner, tenes que replantearte hacia donde vamos como país", aseguró.

Tras este análisis, el conductor de América TV se dispuso a cuestionar la decisión del presidente de decretar un feriado nacional para movilizarse por la paz social en el marco de las negociaciones con el FMI. "Y te lo linkeo con el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, porque en Argentina no hay que olvidarse que estamos con más del 40% de pobreza, 100% de inflación, un nivel de agresividad espantoso en la calle, la política incentivándola, muchos medios lo mismo. Qué hubiera sido lo mejor para demostrar que como país estamos entendiendo lo que pasa. Un feriado dictado a medianoche para que se movilicen. Qué hubiese sido mejor, este decreto, o un llamado a la clase política, a olivos, que se muestra una imagen de la clase política unida para decir basta a semejante brutalidad política".

"Qué pasa por la cabeza del presidente para tomar una decisión que no ayuda a pacificar a la Argentina sino a dividirla. Si lo que hay que mostrar hoy es que así no se puede seguir. Y lo que están demostrando hoy, al menos un sector, piensa que hay que seguir acentuando las divisiones. La verdad no se puede ver un lindo panorama político así", deslizó Laje.

Y para cerrar, fue de frente contra el presidente. "Convertiste un hecho brutal de violencia política en un acto partidario. Un disparate".

Un hombre apuntó con un arma a la cabeza de Cristina Kirchner

Una persona disparó con un arma de fuego contra la vicepresidenta en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Así lo muestran varias imágenes tomadas por los canales de televisión que estaban registrando el momento en el que la vice llegaba del Senado y saludaba a los militantes que hace once días mantienen una vigilia en su casa.

Las imágenes muestran cómo una persona apuntó con un arma a menos de un metro de la cara de Cristina pero no salió ninguna bala. Como acto reflejo, Cristina se agachó y su custodia alejó a la persona que portaba el arma.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a El Destape que la persona detenida se llama Fernando Sabak Montiel y tiene 35 años. Montiel también registra antecedentes de por portación de armas. La cartera de seguridad también confirmó que la persona detenida apuntó con un arma calibre 40.