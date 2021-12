Antes del fin de LAM, Yanina Latorre apuntó contra una compañera: "Me da lástima"

Yanina Latorre disparó sin filtro contra una compañera de Los Ángeles de la Mañana por la decisión laboral que tomó para su futuro.

Yanina Latorre nunca se guardó nada de lo que opina y en el final de Los Ángeles de la Mañana la angelita volvió a hacer de las suyas. "Quedó a la deriva, y me da un poco de lástima", disparó sin filtro la panelista contra una de sus compañeras de LAM, aunque la misma no estaba presente. Cabe recordar que si bien el ciclo conducido por Ángel de Brito seguirá una semana más, el último programa de Latorre será este viernes, ya que el lunes se irá a Miami de vacaciones con su familia.

Después de seis años al aire, Los Ángeles de la Mañana terminará el próximo 31 de diciembre, como confirmó el propio Ángel de Brito. En ese sentido, las panelistas del programa se fueron despidiendo durante toda la semana con emotivos videos que les preparó la producción. Para celebrar el grupo que formaron, Yanina invitó a De Brito y a sus compañeras a una fiesta de fin de año que realizó en su casa. Mientras hablaban de la celebración, Ángel de Brito le hizo una pregunta picante a la angelita.

"¿Por qué estaba Maite (Peñoñori)? ¿Vos la invitaste? ¿Te dio lástima? ¿Qué te pasó?", apuró el conductor a Yanina, que tampoco se guardó nada con su respuesta. "Si, yo la invité. Lloré por ella, chicos. La quiero. Es parte de este grupo hermoso", comenzó justificándose la esposa de Diego Latorre por la invitación de Peñoñori, que se fue de LAM para pasar a Intrusos, en un traspaso que generó mucha polémica. "Quedó a la deriva, pobre", insistió Ángel de Brito, cizañero.

"Maite quedó a la deriva, y me da un poco de lástima. No me da lástima que se haya ido de acá sino donde va a ir", disparó con todo Yanina Latorre, que últimamente cada vez que tuvo oportunidad destrozó a Intrusos y sus conductores. Pero eso no fue todo, porque la panelista también contó cómo encaró a su excompañera: "Se lo dije ayer: ‘¿Estás muy segura de lo que estás haciendo?’".

El histórico que regresa a El Trece para reemplazar a LAM

Las especulaciones sobre qué programa reemplazaría al ciclo de espectáculos en los mediodías de El Trece comenzaron inmediatamente después de que De Brito revelara el final de LAM. Pero fue el mismo periodista el encargado de confirmar que será un histórico quien se hará cargo del horario que ocupaba junto con sus angelitas. Se trata nada menos que de El Zorro, un programa que siempre tuvo excelentes niveles de audiencia en las mañanas y mediodías de El Trece.