Antes de entrar a Gran Hermano: el accidente mortal que cambió la vida de Maxi

El exparticipante de Gran Hermano relató el duro momento que le tocó atravesar antes de ingresar al reality show de Telefe.

Maximiliano Guidici, el exparticipante de Gran Hermano que quedó eliminado recientemente, no solo opinó sobre su paso por el reality show de Telefe sino que relató un complicado momento que tuvo que pasar previo a su ingreso.

"Sentí que no sé de dónde pero algo me guió a todo lo que está pasando, el haber salido ahora, todo va como tiene que ser", expresó Maxi sobre su eliminación de Gran Hermano en diálogo con A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Allí fue cuando reveló todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a las instancias de entrar como participante.

Maxi reveló que antes de que se declare la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, se fue a vivir a México, donde tuvo un hostel. Sin embargo, y debido a las restricciones por los contagios, el negocio no prosperó. "Un mes y medio antes de la pandemia lo abrí, después de haberla remado hasta encontrar la casa. Me la jugué, mi idea era empezar con algo más sencillo pero lo hice con todo. Y me quedé sin un peso", recordó.

Después de eso, falleció su papá a raíz de un accidente. "Me fui a Estados Unidos, volví, y estando en México falleció mi papá y no lo podía ver ni la gente de acá incluso, por todo el lío de la pandemia. Tuvo un accidente re tonto en una moto, un golpecito en el riñón que no lo notó, le agarró una infección y se murió", dijo.

Si bien consideró que la relación con su papá era "distante" porque trabajaba de camionero, dijo que "teníamos una buena relación y era un padre presente. Jamás cuando lo he necesitado no estuvo". Además, sostuvo que "como padre era un ejemplo y como persona, muchas de las cosas de las cuales estoy orgulloso de mi persona se la debo a él".

La furiosa reacción de Juliana en Gran Hermano tras la eliminación de Maxi

Juliana Díaz, de Gran Hermano, se mostró atónita al enterarse que Maxi Giudici debía abandonar la competencia de Telefe. El novio de la joven quedó en placa mano a mano con Ariel y todas las encuestas de redes sociales indicaban que éste sería el eliminado de la casa, por lo que la exconcursante no pudo creer el resultado.

"¿Qué? No, no puede ser. No puede ser", repetía Juliana en el estudio de Telefe, donde se encontraba cuando Santiago del Moro anunció a Maxi como el nuevo eliminado de la casa. El clip fue publicado en la cuenta oficial de Gran Hermano en Instagram y recibió un sinfín de comentarios en alusión a un supuesto fraude en la votación, por la amplia diferencia que marcaba la salida de Ariel en las encuestas.

"Es la reacción que tuvimos la mayoría que sigue el programa. O está todo arreglado o hay gente que quiere ver las peleas de Alfa y Ariel" y "No lo sé Rick pero me parece Fraude", fueron algunos de los mensajes que el público de Gran Hermano dejó en el posteo, en alusión a su desengaño con la supuesta actitud fraudulenta de la producción de Telefe.