Aníbal Pachano reveló el calvario que vivió con Lotocki: "Piernas y cola"

El coreógrafo relató la experiencia que vivió con Aníbal Lotocki. Aníbal Pachano recordó el comentario que el médico le hizo en un boliche en 2010.

Aníbal Pachano es un coreógrafo y director teatral que tuvo su auge en los 90 con el grupo artístico Bottom Tap y, después de varios años alejado de los medios, volvió a cobrar popularidad con su participación en Bailando por un sueño 2010. En ese momento, los graciosos y extravagantes modismos del bailarín cautivaron al público y se convirtió en una celebridad. De esa manera, reingresó al mundo del espectáculo y, en medio de una fiesta en el icónico boliche Esperanto, el doctor Aníbal Lotocki le lanzó una insólita frase.

El coreógrafo era cercano al crítico de moda Mariano Caprarola, quien falleció hace semanas por una insuficiencia renal después de denunciar públicamente a Lotocki, y acudió a Intrusos para hablar sobre las amenazas que el médico le había hecho al difunto. "Estaba muy temeroso. Me contó que estaba con pánico por las amenazas que tenía para él, su familia, su mamá y sus sobrinos de alguien muy importante que estaba dentro del sistema Lotocki and company", comenzó su descargo en el ciclo conducido por Flor de la V.

"Una noche llego a Esperanto y veo que estaba Lotocki con Pamela Sosa. Me pongo en un costado del VIP y me toca el hombro y me dice: 'Te acabo de mirar y yo creo que lo que vos necesitás es tener más piernas y culo", continuó Pachano en alusión a lo que le ocurrió con Lotocki y al manejo que el médico tenía en aquella época con las figuras del espectáculo. Los panelistas de Intrusos se quedaron estupefactos ante el relato del artista.

Aníbal Pachano, sobre Wanda Nara

El exjurado de Showmatch opinó sobre el diagnóstico recibido por la hermana mayor de Zaira Nara en los últimos meses. "Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos", soltó. Y agregó: "Si yo me hago cargo de por qué llegué al cáncer, voy a entender el proceso de resiliencia. El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia".