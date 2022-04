Aníbal Pachano habló de su dramática situación de salud: "Algo me va a suceder"

Aníbal Pachano pelea contra una durísima enfermedad. El coreógrafo habló de su rutina diaria y cómo hizo para salir adelante de una situación realmente adversa.

Aníbal Pachano habló de la difícil sitiuación de salud que padece desde hace cinco años. Combatiendo una durísima enfermedad, el coreógrafo dialogó con Radio Perfil y explicó cómo salió adelante pese a los pronósticos pesimistas de los médicos. "No lo podían creer", aseguró quien fue jurado de Bailando por un Sueño.

"No pensé en la muerte, a mí la muerte no me gusta mucho, yo preferiría que fuese rápida, que no tenga que sufrir, no tenga que estar en un estadío complejo. Pero entiendo lo que le sucede a Delon. Mi relación fue salir rápidamente de esa situación, puse mucho de mí, mucho esfuerzo, los médicos no podían creer la rapidez con la que evolucionaba pero yo quería salir de esa situación. Siempre tuve claro que yo iba a pararme y caminar, los médicos no lo podían creer", sentenció Aníbal Pachano, quien comenzó su última gira sobre los escenarios gracias al estreno de Así... Vuelvo.

Contando más detalles sobre las dificultades físicas que su enfermedad le genera, Pachano continuó: "Cuando me vuelve el vértigo me doy cuenta que algo me va a suceder, me descompenso, se hace un nuevo tratamiento, quedo paralizado de medio cuerpo y, en una semana, rápidamente estoy parado y caminando normalmente. Tiene que ver con la voluntad de uno".

Aníbal Pachano y la explicación de su espectáculo "Así... Vuelvo"

"El regreso tiene que ver con volver después de casi cinco años que yo tuve mi cáncer y ahora, que estoy mucho mejor, pensé en hacer una vuelta. La empecé a pensar en 2017: se llamaba Vuelvo, solamente. Lo pensé 'así' porque era la manera en que quería volver", explicó Aníbal Pachano, quien se presentará en Buenos Aires con su espectáculo en el teatro Regina.

Sobre el nombre de su show y la historia de vida que lo llevó a titular así su última gira: "El título lo elegí en marzo de 2017 mientras volvía a Buenos Aires y fue una premonición, me pareció que algo raro me pasaba en el cuerpo y no entendía qué. Y tres, o cuatro meses después, se declaró que tenía cáncer. Lo que hice fue un trabajo de no frenarme y ponerme absolutamente positivo, que iba a ser posible que yo saliera. El pronóstico era pésimo y los médicos no me daban mucho tiempo de vida porque decían que estaba muy complicado: tenía cáncer de pulmón y una metástasis en el cerebro con seis tumores".