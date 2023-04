Ángela Torres sorprendió al revelar el fuerte drama que atravesó: "Fue un montón"

La actriz y cantante se explayó sobre los motivos por los que empezó terapia. Ángela Torres trabaja en el medio del espectáculo desde adolescente.

Ángela Torres habló sobre las razones por las que empezó terapia y dio a conocer una difícil situación que vivió años atrás. La joven es hija de Gloria Carrá y sobrina de Diego Torres, por lo que los genes artísticos están en su personalidad desde siempre.

"Ahora estoy en una etapa donde creo que todos van cambiando las opiniones sobre uno mismo, creo que todos lo hacen. Hoy veo para atrás y veo cuanta exposición tenía desde tan pendeja, creo que en momento lo viví con la misma intensidad con la que llevo generalmente mi vida y no me pesaba. Ahora miro para atrás y digo 'Wow, fue un montón' y por eso arranqué terapia", comenzó su descargo Torres.

La intérprete de canciones como La vida rosa, OMG y Aló habló con Fernando Dente en su nuevo ciclo de América TV y contó que cree que la gente vio todos sus procesos, ya que está en la tele desde muy chica. "Siempre tuve una personalidad fuerte y creo que eso era chocante también. Era difícil para la gente ver a una nena de 15 o 16 tan plantada con algunas cosas".

Torres también reveló que a sus 16 años se fue a vivir sola y que siempre tuvo una personalidad muy independiente. "Una ternura total... todas cosas muy de niña, llena de muñecos. Pero siempre muy acompañada por mis amigos, que son como mi familia", soltó al describir su casa de adolescente.

La reacción de Ángela Torres ante un discurso de Viviana Canosa sobre el feminismo

"Les pregunto a las chicas: ¿Qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente? ¿Es un hermano que les hizo bullying? ¿Es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garch…? ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar", comenzó su descargo la periodista de La Nación Más en el Día Internacional de la Mujer. Y sumó: "Faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M, arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde".

Torres acudió a sus redes sociales para expresar su enojo con la existencia de descargos como los de Canosa en televisión y enunció: "¿Qué le pasa a Viviana Canosa? ¿Qué tiene en la cabeza usted, señora? No, no no… No puedo creer todo lo que dijo el día de la marcha del 8M. Me flashea el bocho que haya personas que piensen de esa forma, boludo. Tiene el cerebro contaminado, lavado, putrefacto, asqueroso. Pobrecita. Real, pobrecita".