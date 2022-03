Ángela Leiva increpó al aire a Rodrigo Lussich: "Pestes"

La cantante visitó al periodista en su ciclo de TV y se plantó en pleno vivo. Ángela Leiva habló sobre una crítica que el conductor le hizo en el pasado.

Ángela Leiva habló sin tapujos frente a Rodrigo Lussich después de que el periodista criticara su labor como actriz en la tira La 1-5/18. La intérprete de Amiga traidora encaró en pleno vivo al conductor cuando estuvo como invitada en su programa de televisión.

La cantante de cumbia señaló que Lussich había hablado pestes de su desempeño como actriz en los comienzos de la novela producida por Adrián Suar. "Somos una mierda, pero hoy nos tapaste la boca a fuerza de talento", expresó el periodista en Socios del Espectáculo, ciclo que lleva adelante junto con Adrián Pallares en los mediodías de El Trece.

"A mí sobre todo, me costó un poco al principio pero me agarraste después, te adueñaste del personaje", continuó el periodista a modo de defensa, ante la increpación que le hizo Leiva en vivo. Y sumó: "Porque no te puedo mentir, no te lo voy a caretear acá en la cara, pero después también dije ‘che, ha ido mejorando’”.

Ángela hizo referencia a su seguridad en sus trabajos actorales y aseguró que aún le cuesta hallarse en ese rol: "Yo soy súper autocrítica eh, y no soy actriz y lo sigo diciendo, aprendí de mis compañeros, me encantó, me enamoré del rol de actriz". Como halago, Lussich le dijo que su faceta actoral llegó para quedarse.

Ángela Leiva se sinceró sobre sus inseguridades con su cuerpo

La artista se expresó en el mismo reportaje sobre algunos complejos por lo que trabaja para dejarlos atrás: "Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos. Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo", soltó la artista sobre los traumas que debe derribar para estar 100% segura de ella misma. "No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más", explicó.

"Verme, aceptar mi cuerpo. Tengo un montón de mambos. Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele", continuó su descargo la voz de Lo Que Me Hizo Usted sobre la manera en que puede seguir adelante con su vida a pesar de sus inseguridades. "En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían. No me dejaba trabajar y me hostigaba. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica", cerró la actriz que interpreta a Gina en la tira de Polka.