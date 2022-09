Ángela Leiva deslumbró en Quién es la Máscara pero fue la tercera eliminada

Ángela Leiva se presentó en Quién es la Máscara y fue la tercera celebridad en ser eliminada.

Ángela Leiva se presentó en Quién es la Máscara, el nuevo reality de canto de El Trece. Su interpretación generó un gran furor entre los televidentes, pero solamente Karina "La Princesita" adivinó que era ella quien estaba detrás del disfraz y Leiva fue la tercera celebridad en ser eliminada.

Ángela se presentó detrás del personaje de Lala, un mamut fucsia, y deslumbró a todo el jurado con su versión de Unstoppable, de Sia. Apenas puso un pie en el escenario, todos los presentes la miraron impactados por su calidad vocal. Apenas pasado un minuto, "La Princesita" ya sabía que era Leiva quien estaba detrás del disfraz.

"¡Ya sé quién es!", exclamó la artista. "¡Gracias por venir! ¡Gracias por firmar el contrato, por hacer este show! ¡Gracias por vivir!", le gritó Lizy Tagliani, completamente eufórica por su performance. "Increíble lo que hiciste", le dijo Natalia Oreiro. "De todos los personajes, es la primera vez que con seguridad, sé quién es, y lo quiero decir primera antes de que me lo roben", se adelantó la cantante de Con la Misma Moneda.

"Hay muy pocas posibilidades de que alguien haga el tema y lo interprete mejor que quien lo canta o igual, y esto es lo que sucedió hoy. Cuando empezó a cantar dije 'es cantante, claramente', pero esa voz es inconfundible. Para mí, debajo está Ángela Leiva. Canta de puta madre, solo puede ser ella", arriesgó Karina. No fue casualidad que la cantante haya adivinado de quién se trataba, ya que ambas comenzaron su carrera en el mundo de la cumbia.

Según las reglas del juego, si el público vota para que el personaje se saque la máscara, se revela su identidad y es eliminado del programa. Sin embargo, si los televidentes votan para que no se la quite, la persona puede seguir participando en el programa y cantar más canciones. "Piénselo bien", advirtió "La Princesita". Sin embargo, el público no se resistió y votó para ver de quién se trataba. Cuando Ángela se quitó la máscara, Karina se reafirmó: "Es inconfundible".

Ángela Leiva se abrió sobre su lucha con su cuerpo

Al igual que muchas otras mujeres, Ángela Leiva sufrió mucho por su imagen, especialmente por trabajar en la industria del entretenimiento. "Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos. Lo viví en la novela (La 1-5/18), lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más. No me dejaba trabajar y me hostigaba, me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica", contó la artista en Socios del Espectáculo (El Trece).