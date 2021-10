Ángel de Brito sorprendió a todos y fulminó a Wanda Nara: “No le importa a nadie”

El periodista fue letal con la celebridad de redes y lanzó un fuerte comentario sobre el interés que genera. Wanda Nara dará una entrevista a Susana Giménez.

Ángel de Brito se refirió al escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi y lanzó algunos comentarios que dejaron en evidencia su parecer ante la decisión de la celebridad de redes. El periodista hizo alusión a la entrevista exclusiva que la hermana mayor de Zaira Nara le dará a Susana Giménez y emitió una polémica opinión al respecto.

“Me parece que más allá de la ganancia económica, que puede que haya ganado uno u otro, me parece que la mejor ganancia es saber que te sacaste ese problema de encima. Es gente muy joven y me parece que se les va la vida en este conflicto. Años y años. Si contamos son como ocho años y ese tiempo tiene un valor que es mucho más que lo económico, entonces esa es la mejor ganancia para ambas partes”, comentó la periodista Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana, ciclo conducido por de Brito.

A los pocos minutos, el conductor del programa lanzó información sobre la entrevista que Wanda le dará a la diva de los teléfonos: “Se acaba de cerrar Susana Wanda. La nota de Susana Giménez a Wanda Nara, en noviembre en París. Reconciliada ya no le importa a nadie”.

El lugar de la China Suárez en este escándalo

Después de la publicación de Wanda Nara, donde atacaba a la China Suárez por mensajes que se había enviado con Mauro Icardi, la imagen de la actriz quedó algo en desventaja. En un extenso descargo, la protagonista de ATAV, hizo alusión a que el futbolista le había dicho que estaba separado e hizo un análisis sobre el machismo con el que se manejó la situación. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó el descargo de Suárez.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, continuó la artista y cerró: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.