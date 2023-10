Ángel de Brito se sacó en vivo contra una empleada de América TV: "Es tu trabajo"

El jurado de Showmatch apuntó contra una empleada de América TV. Ángel de Brito se sacó en pleno vivo del Bailando 2023.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más punzantes de la televisión argentina tras años de conducir uno de los programas insignia de ese género, LAM. Además, el presentador se desempeña como jurado en Bailando 2023 y fue allí donde protagonizó un fuerte cruce con una empleada que forma parte del show.

El jurado tuvo una lapidaria devolución hacia el desempeño de Romina Uhrig como bailarina en la pista de Showmatch y por ese motivo la coach de la ex-Gran Hermano y su pareja reaccionó sin tapujos. "La otra vez nos dijeron que habían bailado mucho y ahora trajimos algo un poco más simple y les pareció como infantil. Eso es lo que me marea un poco", comentó la coreógrafa Mica Grimoldi.

"¿Puedo decir una mala palabra? Una cosa es simple y otra cosa es boluda", sentenció sin tapujos Marcelo Polino. "Yo creo que lo hicieron bien. Y el efecto sorpresa que pide Ángel, ¿qué es lo que decía que hagamos?", consultó la coach. Ángel de Brito apeló a su irónico sarcasmo en ese momento y disparó: "Si quieren lo charlamos en la semana, pero no es nuestro trabajo traer el efecto sorpresa, es tu trabajo".

El cruce de Yanina Latorre y Carmen Barbieri

Latorre le respondió a Carmen Barbieri desde su silla en LAM después de que la conducta de televisión lapidara a la panelista por hablar de la vida íntima de su familia en TV. "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé", comentó la amdre de Lola y Diego Latorre en LAM.

"Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años", respondió Carmen Barbieri sobre su enojo hacia Latorre. Y cerró: "Si vos juntás los programas... ¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro".

Carmen Barbieri y Yanina Latorre se dijeron de todo en TV.

Carmen aseguró que el ambiente del espectáculo es de ella y no de Yanina. "Yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie, no es mi trabajo. Mi trabajo es digno. Nunca hice humor con otra gente, siempre hago humor con mis cosas", cerró.