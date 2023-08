Ángel de Brito se hartó y encaró a Marcos Ginocchio: "¿Qué le pasa?"

Ángel de Brito no aguantó más e hizo un inesperado descargo contra el ganador de Gran Hermano.

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos de 47 años, más conocido por ser el conductor de LAM (América TV), uno de los programas de farándula más populares del momento. En varias ediciones del programa, manifestó su disgusto con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe) que se llevó el premio mayor gracias al cariño del público. A pesar del gran apoyo con el que el joven salteño cuenta, algunas figuras como De Brito no lo ven de la misma manera y, recientemente, el periodista hizo un furioso descargo al aire.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, "El Primo" mostró ser una persona de bajo perfil y esto mismo se vio reflejado cuando salió de la casa. A pesar de la gran cantidad de conductores que lo buscan a diario para llevarlo a sus programas, Marcos se muestra desinteresado por la prensa y las apariciones públicas. Cansado de actitud, De Brito estalló y le hizo una dura advertencia.

Todo ocurrió cuando Ximena Capristo, quien formó parte de El Debate de Gran Hermano, habló sobre su vínculo con Gustavo Conti, exganador del programa. Al hablar sobre Ginocchio, Ximena confesó: “Marcos te contesta a las dos o tres semanas. Te digo porque habla mucho con Conti. Le dice ‘che, ¿me vas a invitar a comer un asado?’. ‘Sí, vení cuando quieras...’”.

"¿Se queda sin wifi? ¿Qué le pasa que no contesta?”, le preguntó De Brito, sumamente molesto e indignado. "Es como que se cuelga y después vuelve", explicó la actriz. Sin embargo, el conductor del ciclo aprovechó la ocasión y sentenció: “Un día no les escribe más nadie, acuérdense de eso. Hay una cosa de educación, de contestar una conversación”.

Julieta Poggio contó la verdad sobre su relación con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio habló sobre las fuertes versiones que la vinculan con Marcos desde hace meses. De acuerdo con estos rumores, ambos ex "hermanitos" estarían saliendo en secreto. Recientemente, se supo que se fueron de viaje juntos a Bariloche y, más tarde, Yanina Latorre aseguró en LAM que pasaron una noche juntos en una cabaña en Tigre. En medio de toda la incertidumbre, la bailarina finalmente rompió el silencio.

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), le hizo una pregunta al hueso: "¿No tenés nada que ver con Marcos?". "La verdad que tenemos una re linda relación. Es muy lindo seguir trabajando con los chicos después de la casa y saber que, dentro de todo, todos teníamos los mismos sueños", contestó Poggio, dejando la puerta abierta a las especulaciones.

"Pero no me estás respondiendo. Me tenés que decir 'no, nunca estuvimos en la casa del Tigre'", la apuró la panelista. Julieta se mostró nerviosa y reiteró que tiene "una relación de amistad" con "El Primo", al igual que la que mantiene con Nacho Castañares. Además, aseguró que cuando estaba adentro de la casa se sentía "muy enamorada" de su novio, Lucca Bardelli, quien la estaba esperando del otro lado. Por esta razón, aseguró que jamás se le pasó por la cabeza engañarlo.